Лободі заборонили виступити в Латвії, але вона сказала, що концерт скасований через погану погоду

Так, Лобода анонсувала, що спільно з Children's Hospital Foundation, Президентом Латвії і першою Леді країни буде збирати кошти для гуманітарної допомоги всім, хто тимчасово залишив свої будинки в Україні і вимушено переїхав до Латвії.

З'явилася навіть афіша її концерту в Ризі в Міжпарку о 14:00. Пізніше артистка написала в Instagram що захід на відкритому повітрі скасували через "несприятливі погодні умови". Але його проведуть у ТВ-форматі, збір коштів буде через сайт www.bsf.lv, а вона виступить, проте наступного разу.

У той же час, вона заявила, що перерахувала 5000 євро до фонду і закликала своїх шанувальників приєднатися.

Однак сам концерт в Міжпарку був, а ось співачки там не було.

У посольстві роз'яснили - співачці не дали виступити через її концерти в Росії

У посольстві поінформували, що, як і планувалося, благодійний концерт на підтримку українського народу відбувся в Ризі, в Межапарку, але без участі в ньому Світлани Лободи.

"Організаторами концерту було прийнято рішення не включати виступ співачки в програму цього заходу, беручи до уваги її багаторічну діяльність в росії і для росії, в той час, коли кремль здійснив окупацію українського Криму і Донбасу, здійснював вбивства українських військових і мирного населення на Сході України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що благодійна діяльність вітається, "але тоді, коли це не заради шоу, а дійсно благодійний внесок у справу боротьби України проти кривавого путінського режиму".