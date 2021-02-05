Лобода злилася в поцілунку з Брежнєво.: з днем народження, мила

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, показала фото спільного поцілунку з екс-учасницею гурту ВІА "Гра" Вірою Брежнєвою. Знімок Лобода приурочила до дня народження Брежнєвої, який був 3 лютого. Артистці виповнилося 39 років.

Сміливе фото Лобода опублікувала Instagram-stories.

"З днем твого народження, мила. Світи, сонце", – написала Лобода.

Лобода показала на фото поцілунок з Брежнєвою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Віра Брежнєва і Світлана Лобода колись були разом в одномускладі ВІА "Гри". Вони виступали на сцені з травня по вересень 2004 року.

Коли Світлана Лобода покинула групу, на її місце прийшла Альбіна Джанабаєва. Брежнєва пішла з колективу в липні 2007 року, після чотирьох років співпраці і стартувала сольно.

Нагадаємо, що справжнє прізвище Брежнєвої Глушко. Вона перебуває у шлюбі з відомим продюсером Костянтином Меладзе. У Віри є дочка від першого шлюбу - Соня Кіперман.

Як ми раніше писали, українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює в Росії, повідомила шанувальникам, що вона повернулася в Україну. Але це ще не все. Виконавиця розповіла, що у неї для всіх фанатів є новина.