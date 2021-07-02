Зливи з грозами затримаються: синоптики дали "мокрий" прогноз до середини липня

У Києві опади триватимуть по 8 липня включно, а найбільше заливатиме в першій половині наступного тижня - у вівторок 6-го очікується випадання опадів понад 20 мм. З 9 по 15 липня переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю, але часом будуть ще дощі. Температура повітря вдень в середньому складе близько + 26 до +31 градуса.

В Одесі період грозових дощів триватиме по 6 липня, і після декількох днів перерви повернуться опади з 11 по 13 числа. Наймокрішим днем стане 6 липня, коду сума опадів, що випали підійде до 24 мм. Стовпчики термометрів в Південній Пальмірі будуть коливатися між +24 до +29 градусів.

У Львові найближчі п'ять днів очікуються грози, зливи, посилення вітру. З 4 липня, коли випаде до 30 мм опадів, термометри поповзуть вгору, але в цілому в першій половині місяця прогнозується від +24 до +30 градусів. Грозові дощі знову зарядять з 8 і по 15 число (з денною перервою 14 липня).

У Харкові пройдуть значні опади по 7 липня, буде заливати й задувати. А вже з 8 по 15 липня переважно буде сонячно, а мінлива хмарність з невеликим дощем стане рідкістю. Буде жарко: від +28 до +32 градусів.

У Дніпрі - дуже схожа ситуація: дощі та грози з 2 по 7 липня, а в неділю і понеділок випаде 8-8,5 мм опадів. Далі до середини місяця буде ясно. Стовпчики термометрів показуватимуть +27... +32 градусів.

У Рівному заливатиме всю першу половину липня. Наймокрішим днем обіцяє стати 11 число, коли сума опадів перевищить 7 мм Стовпчики термометрів почнуть підніматися з 5 липня від +23 градусів і вище, але в цілому в найближчі два тижні температура повітря складе максимум +32 градусів.

У Миколаєві період істотних опадів - дощів і гроз - триватиме з 3 по 6 липня, а потім буде переважно ясно або малохмарно. 5 число стане найбагатшим на опади (вище за 16 мм). Термометри в середньому будуть показувати всю першу половину місяця близько +26... +32 градуси.

У Хмельницькому до середини липня ясних днів випаде аж три: 10, 14 і 15 числа, а всі інші дні будуть грозові дощі. Температура повітря буде комфортною: в середньому від +25 до +30 градусів.

У Чернігові період грозових дощів триватиме з 2 по 7 липня. Цієї п'ятниці випаде до 13,5 мм опадів. Після цього з 8 по 15 липня погода радуватиме сонцем з невеликими хмарами в небі. Температура повітря до середини липня прогнозується в середньому близько +26... +32 градусів.