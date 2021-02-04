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Лілія Ребрик схвилювала прихильників витонченою фігурою в трендових джинсах

Автор: Світлана Мащенко

Лілія Ребрик похизувалася модним образом, продемонструвавши, як носити трендові джинси 2021 року із завищеною талією. Зірка розповіла про найулюбленіший день тижня зараз і в дитинстві.

39-річна телеведуча показала в Instagram фото, на якому вона позує у "варених" джинсах світлого кольору з незвичним поясом, чорному топі і блузці кольору хакі з високими розрізами і подовженою спиною.

"Середа - екватор тижня! Люблю її за те, що вже можна планувати вихідні, думати, як їх провести, куди з’їздити, що купити і що приготувати. Люблю середу, бо можна прокинутися на ранковий ефір і сказати собі: "Ну нічого, вже післязавтра п’ятниця, скоро поспиш довше"... І, звісно, люблю середу за те, що до суботи від неї усього 2 ранки! Між іншим, у дитинстві я найбільше любила суботу, бо встав коли хочеш і ліг коли заманеться. А ваш який улюблений день тижня?" - написала Ребрик.

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Лілія Ребрик похизувалася модними джинсами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Прихильники захвалили телеведучу у коментарях за такий модний лук.

  • Лиль, ты такая хорошая на этом фото". Побольше таких!
  • Вау, какие Вы красивые. А где такие джинсы покупали?
  • У вас джинси шикарні.
  • Ви, як завжди, чарівна.

Зазначимо, що модні жіночі джинси із завищеною талією були як ніколи популярні на останніх показах. Дизайнери підняли пояс буквально всіх моделей у колекціях Paco Rabanne, MSGM і Dolce & Gabbana.

Нагадаємо, що зіркова телеведуча Лілія Ребрик вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого у грудні 2011-го року. Вони зблизилися під час участі в "Танцях з зірками" на СТБ, тоді пара вийшла до фіналу і зайняла друге місце. 30 серпня 2012 року у них народилася донька Діана, а 30 квітня 2018 року - друга донька Поліна.

Раніше ми писали про те, які сумки будуть в тренді у 2021 році.

До слова, нещодавно Лілія Ребрик заворожила фанатів своїм чуттєвим танцем на пляжі.

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Новини України Лілія Ребрик