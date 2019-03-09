Lifestyle trends: топ-5 ідей для краси і здоров'я цієї весни

Використовуйте кілька найсвіжіших напрямків, які стануть трендами в 2019 році

При подготовке к теплым денькам стоит основательно изучить инновации и рекомендации ученых, которые обещают сделать нашу жизнь комфортнее, продуктивнее и здоровее.

1. Капельницы красоты и молодости

Тренд, который совсем недавно стал мегапопулярен в салонах красоты и доказал, что способный творить чудеса.

Да, действительно придется иметь дело с малоприятными инъекциями, однако именно они помогут снять стресс, поднимут иммунитет и эффективно будут бороться со старением кожи. Кроме того, они оказывают мощное воздействие на организм в целом. В состав капельницы обычно входит физраствор, витаминно-минеральный комплекс, полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты. Есть капельницы с органопрепаратами, которые вводятся не только внутривенно, но и верхние слои кожи. Длительность процедуры от 60 до 90 минут, скрасить которые некоторые клиники предлагают с помощью выбора саундтрека и прохладительных напитков.

Фото: (pixabay.com)

2. Комплексное оздоровление

Набирают популярность места, посвященные исключительно здоровью, которые появляются по всему земному шару. Такой себе закрытый клуб с гуру, которые помогут оздоровиться с помощью многочисленных духовных и очистительных практик. Это могут быть комплексные процедуры, эксперты по гормонам, йогу, пилатес и даже чаши Будды и все это в одном месте.

Фото: (pixabay.com)

3. Мезонутриенты

В настоящее время макро- и микроэлементы уже давно стали частью нашего лексикона, особенно для тех, кто контролирует вес и учитывает все, что съедает . Макросы - это жиры, углеводы и белки, а микроэлементы - это минералы и витамины.

Мезонутриенты - следующий уровень питательных веществ. Это активные ингредиенты и соединения в пище, которые имеют прямую пользу для здоровья. Например, супер-соединение в куркуме - куркумин, известный своими противовоспалительными и антивозрастными свойствами.

Фото: (pixabay.com)

4. Фитнес-мебель

Репутация применения искусственного интеллекта в домашних условиях находится на подъеме. Разрабатываются умные холодильники, которые сообщают вам, что есть, с камерами внутри и дополнительными настройками, которые анализируют привычки питания, питательную ценность и даже могут создавать рецепты.

Кроме того одна из зарубежных компаний разработала зеркало в стальной оправе, которое транслирует живые уроки фитнеса, которые включают в себя персональные подбадривания и мотивационные инструкции.

Фото: (pixabay.com)

5. Комфортные тренировки

Забудьте о сумасшедшем темпе тренировок HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки), которые долгое время был самыми популярным. Агрессивный подход к своему телу отменяется, и сокращенные сроки сжигания жира больше не в приоритете. Бесспорно, HIIT-упражнения работают, и повышают уровень серотонина и высвобождают эндорфины, но также повышают уровень кортизола, гормона стресса.

Фитнес-тренеры сейчас трудятся над созданием эффективных тренировочных занятий, которые не являются интенсивными от начала до конца. И предлагают использовать инструменты обратной связи (специальные гаджеты), предоставляющий данные, позволяющие адаптировать тренировки в зависимости от физического состояния человека.

Фото: (pixabay.com)

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