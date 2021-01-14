Леся Нікітюк змусила шанувальників облизуватися: ось це стіл!

Українська телезірка Леся Нікітюк обожнює смачно поїсти і не приховує своєї пристрасті. Ведуча вирішила привітати своїх передплатників зі Старим новим роком і опублікувала відео зі святковим столом. Потрібно зазначити, що на ньому є практично всі улюблені ласощі українцями. Тут і салат олів'є, "шуба", мариновані білі гриби, холодець, печінковий торт і багато іншого.

Святкове меню Никитюк показала на своїй сторінці в Instagram.

"Зі Старим Новим роком Люблю вас всіх, щастя вам і вашим родинам Намистинки", - підписала кадри зірка.

Передплатники в коментарях захопилися тим достатком страв, які Леся показала. Багато написали, що хотіли б посидіти за одним столом з Никитюк і поїсти разом. Деякі фанати попросили запросити їх в гості.

Леся, це супер смакота, зі святом Вас!

Як по домашньому!! Віє теплом і святом!!!

Ти знову жереш?) ну, то смачного.

Можна до тебе в гості ?

Леся! Це справжній український стіл!

Оце так стіл, в мене і на Новий новий рік менше було.

Леся, стіл з дитинства, хочу до вас!

Як ми раніше писали, Леся Нікітюк похвалилася розкішним тілом і поділилася секретом тонкої талії.