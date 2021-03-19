Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото

Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця прямо на сцені - хвилюючий момент стався після виступу 33-річної знаменитої української ведучої на третьому епізоді проекту "Ліпсінк батл".
Зворушливе фото освідчення опубліковано на Facebook-сторінці телеканалу "1+1".
Леді Ле брала участь в шоу в образі співачки Адель, лауреатки 15 премій Ґреммі. Перевтілившись на легендарну британську артистку, Нікітюк виконала її хіт Hello.
Суперником телеведучої на пародійному телешоу, в якому відомі особистості перевтілюються і співають пісні популярних артистів, став Павло Зібров, який з'явився в ролі Фредді Мерк'юрі.
Незважаючи на бурхливі пристрасті на "батлі" зірок, після виступу на Нікітюк чекав приголомшливий сюрприз - освідчення на очах у глядачів і просто перед камерами.
Лесю Нікітюк покликали заміж після виступу на проекті "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)
Крім того, Лесі запропонували обручку і покликали заміж.
Як видно на фото, приголомшена знаменитість з букетом квітів у руці ледве стримувала емоції, стоячи перед кавалером, який опустився на коліно і простягнув білий футляр з кільцем.
Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця на сцені шоу "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк два роки тому розлучилася зі своїм коханим, з яким планувала весілля. Також телеведуча зізналася, що однією з основних причин важких стосунків з чоловіками є її публічність.
Також ми писали про те, що нещодавно Леся Нікітюк відверто розповіла про особисте життя і коханого, а також зазначила, що серце ще не перегоріло.