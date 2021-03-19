Лесі Нікітюк освідчилися і покликали під вінець прямо на сцені: хвилююче фото

Леді Ле брала участь в шоу в образі співачки Адель, лауреатки 15 премій Ґреммі. Перевтілившись на легендарну британську артистку, Нікітюк виконала її хіт Hello.

Суперником телеведучої на пародійному телешоу, в якому відомі особистості перевтілюються і співають пісні популярних артистів, став Павло Зібров, який з'явився в ролі Фредді Мерк'юрі.

Незважаючи на бурхливі пристрасті на "батлі" зірок, після виступу на Нікітюк чекав приголомшливий сюрприз - освідчення на очах у глядачів і просто перед камерами.

Лесю Нікітюк покликали заміж після виступу на проекті "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Крім того, Лесі запропонували обручку і покликали заміж.

Як видно на фото, приголомшена знаменитість з букетом квітів у руці ледве стримувала емоції, стоячи перед кавалером, який опустився на коліно і простягнув білий футляр з кільцем.

Лесі Нікітюк зробили пропозицію руки та серця на сцені шоу "Ліпсінк Батл" (фото: facebook.com/1plus1.ua)