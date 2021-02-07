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На Україну сунуть льодяні дощі і хуртовини

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе в понеділок, 8 лютого, мокрий сніг, крижаний дощ та хуртовини на більшу частину країни. Наталка Діденко повідомила про південний циклон, який рухається в країну.

Про це синоптик розповіла на своїй сторінці в Facebook.

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"В південній частині України, на Прикарпатті та в більшості центральних областей через завтрашнє денне (у кого вечірнє) потепління сніг буде переходити в мокрий сніг, крижаний дощ і дощ", - пише Діденко.

У Центрі, на Півдні і навколо Карпат вірогідні ожеледь, налипання мокрого снігу.

Крім того, очікується сильний вітер східного напрямку, майже всюди з штормовими поривами.

Температура повітря найближчої ночі -7... -13 градусів, на Півночі -12... -18, місцями -19... -23 градуси, а в південній частині -2... -6 морозу. У понеділок вдень очікується -5... -10 градусів, на Півдні +3... +7 градусів. А в Криму та на Закарпатті +6... +11 градусів.

А ось у другій половині або навіть увечері понеділка в більшості центральних областей очікується потепління.

У Києві завтра буде сніг, мороз, ожеледь і сильний вітер. Сніг з'єднається з нічними близько -12 градусів і денними -5... -8 градусів.

А ось 9-10 лютого морози будуть помірними і навіть "ласкавіше", аж до потепління. 11-12 лютого черговий циклон принесе чергове ускладнення погоди зі снігопадами та дощами.

Діденко прогнозує, що ближче до наступних вихідних Україну знову накриє хвиля серйозних морозів.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з погодними умовами в країні у понеділок, 8 лютого.

Погода в Україні 8 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, як довго в Україні будуть морози.

Також синоптик Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматичною ситуацією в країні в найближчі п'ять років.

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