Кулінар поділився рецептом ідеальної буженини: готувати простіше простого!

За словами кулінара, буженину можна назвати традиційною українською стравою. Адже згадка про запечений цілком шматок м'яса зустрічалася ще 400 років тому. Раніше його запікали в прісному тісті, але зараз це роблять, як правило, у фользі.

Як правило, бужениною називають великий шматок свинячого м'яса без кістки (окіст), c обов'язковим прошарком або краєм з жиру, натертого сіллю і спеціями. М'ясо натирають олією, поливають м'ясним соусом і ставлять у духовку.

Інгредієнти для буженини

Свинина (лопатка, окіст) - 2-2.5 кг

Часник - 1 головка

Темне свіже пиво - 1-1.5 л

Спеції - сіль кам'яна, лавровий лист, коріандр, орегано, чебрець, чорний перець.

Підготовка і маринування

Візьміть великий шматок свинини - 2-3 кг. Ідеально підійде окіст або лопатка, з прошарком жиру. Необхідно ретельно видалити всі кістки, особливо дрібні уламки, які можуть залишитися після оброблення. Зачистіть м'ясо від сухожиль і плівок. Вимийте його і обсушіть серветками.

Всі спеції: кам'яна сіль (або морська), горошини коріандру, орегано, чебрець, чорний перець горошком і лавровий лист - змішайте в ступці і крупно розітріть. Кількість спецій - приблизно дорівнює за обсягом, солі два обсяги і 4-5 лаврових листочків. Загальна кількість суміші спецій на шматок м'яса вагою 2.5 кг повинна вийти близько повної столової ложки.

Головку часнику розділити на зубчики і очистіть. Великі зубчики розріжте уздовж навпіл.

Підготовлену свинину потрібно викласти на обробну дошку і c допомогою тонкого ножа (а в ідеалі c допомогою спеціальної шпиговальної голки) зробити в м'якоті безліч заглиблень на половину товщини. У ці заглиблення нашпигувати часник.

Далі все м'ясо натріть сумішшю солі і спецій, co всіх сторін. Ретельно і не пропускаючи.

Покладіть м'ясо в пластиковий або скляний посуд і поставте в холодильник на 3-4 години для сухого маринування.

По закінченню часу залийте м'ясо свіжим темним пивом. Необхідно, щоб пиво повністю покрило шматок.

Поставте контейнер c м'ясом в маринаді в холодильник на тривалий час. Періодично, але не дуже часто, варто перевертати буженину.

Мінімальний час маринування - 12 годин. Ідеально - до доби, тоді буженина вийде м'якою і соковитою.

У день, коли страва буде запікатися, маринад злити і м'ясо обсушити серветкою. Чим менше буде вологи на шматку - тим краще.

Якщо свинина зовсім нежирна, вірніше поверхня не містить частини свинячого жиру, варто трохи обмазати рослинним жиром.

Харчову фольгу розкладіть на столі і щільно загорніть в неї м'ясо. Завертайте в 3-4 шари, намагаючись, щоб не було наскрізних щілин.

З одного боку згортки з фольги, в яку загорнута буженина, зробіть ножем отвір. Просто проткніть, щоб витікала рідина під час готування.

Запікання буженини

Покладіть загорнуте м'ясо в розігріту до 220 градусів духовку. Перевертати свинину не обов'язково, але важливо щоб вона лежала на деко, і з неї витікала рідина.

Час готування - індивідуально. Орієнтовно, це 2-3 години. Потрібно стежити за кольором рідини і м'яса.

Після закінчення готування фольгу треба зняти і викинути. Охолодіть, після чого наріжте м'ясо пластинками поперек волокон.

Кулінар додав, що виключно смачно з гірчицею або домашнім хріном, найсвіжішим.