Кулінар дав рецепт смачного італійського салату: на готування всього кілька хвилин!

Рецепт простого і одночасно вишуканого грецького салату припаде до смаку любителям легких закусок. Адже в складі страви - нічого зайвого - лише свіжі овочі з додаванням оливок, які додадуть йому пікантності. Особливо актуальний такий салат зараз, коли багато людей дотримуються пісного меню.

Рецептом з нами поділився відомий український кулінар Сергій Джуренко. На своєму сайті він розповідає, як готуються прості страви за класичним принципом.

Приготувати такий салат простіше простого - всього 5-10 хвилин і ви зможете побалувати свої смакові рецептори. У складі закуски немає інгредієнтів, які вимагають термообробки або якоїсь особливої підготовки.

Італійський салат складається з соковитого салатного листя, за бажанням - сирих овочів, чорних або зелених оливок без кісточок, а заправляється оливковою олією.

"Для закуски можна використовувати будь-яке салатне листя, яке є у продажу. Як правило, це латук - найпоширеніший вид листових овочів. Можна придбати також ромен, оакліф, ендівій - різні види цикорію, рідічіо, пекінську капусту - вона трохи суховата, качанний салат айсберг, і т. д. Якщо ви полюбляєте салати c гіркуватістю, додайте під час готування в суміш жменю листя руколи", - рекомендує кулінар.

Інгредієнти для салату з оливками

Суміш підготовлених листя салату - 300 гр.

Чорні оливки без кісточок - 100 гр.

Рукола - за бажанням

Оливкова олія - 3-4 ст. л.

Винний або бальзамічний оцет - кілька крапель

Помідор - 1-2 шт.

Солодка цибуля - 1 шт.

Солодкий перець - 1 шт.

Зелена цибуля - 2-3 шт.

Сіль, орегано

Покрокове приготування італійської закуски

Якщо ви купили суміш салатів, досить тільки висипати її з пакету у велику миску - це мінімізує час готування і значно спрощує весь процес. З використанням підготовленої зелені, салат з оливками готується дуже просто і всього за кілька хвилин.

Якщо ж ви купили пучки салату, листя треба попередньо намочити в холодній воді, щоб вони відновили пружність. Потім ретельно обсушити від крапель води. Нащипати пальцями листочки салату на великі шматки і покласти у велику миску. Варто додати в салат руколу - за рахунок присутності в її листках гірчичної олії, у смаку салату з'являється ледь помітна приємна гірчинка. Довге листя руколи можна розірвати на 2-3 частини. Солодку цибулину очистити і нарізати тонкими кільцями або соломкою.

Солодкий червоний або зелений перець очистити від насіння, потім розрізати навпіл і нарізати кожну половинку соломкою впоперек плода. Томати нарізати тонкими скибочками і додати в салат. Перо зеленої цибулі дрібно нарізати і змішати з іншими овочами. Додати чорні оливки без кісточок, обов'язково зливши з них рідину.

Перед самою подачею салат посолити дрібкою солі і додати 0.5 ч. л. сухого орегано. Суміш потрібно "переворошити", сильно не вимішуючи.

У чашці змішати оливкову олію і кілька крапель винного або бальзамічного оцту. Збовтати суміш виделкою і полити нею салат.

Розкішна, легка, вітамінна страва готова до подачі! Приємного апетиту!