Кулінар дав рецепт класичних млинці з куркою з секретним інгредієнтом

Сергій запевняє, що таких млинців можна наготувати про запас, загорнути в них різну начинку і зберігати в холодильнику. Потім досить просто їх розігріти - це швидко і дуже смачно.

"Млинці можна спекти по будь-якому відомому рецепту. Кілька курячих філе, супове коріння і звичайна цибуля - вийде чудова начинка", - розповідає кулінар.

А щоб страва вийшла особливо смачною, в начинку потрібно додати секретний інгредієнт. В даному випадку - це сет з приправ.

Інгредієнти для млинців з куркою:

Тонкі млинці - 20-25 шт.

Куряче філе 4 шт.

Цибуля - 5-7 шт.

Масло - 1 ст. л.

Оливкова олія - 3-4 ст. л.

Коріння селери, петрушки, морква, цибулина для бульйону

Приправи: сіль, лавровий лист, чорний перець, карі, стручок гострого перцю.

Покрокове приготування начинки для млинців

Куряче філе очистити від залишків жиру і плівок. Перш ніж варити до готовності філе, потрібно залити його водою і довести до початку кипіння. Як тільки почне утворюватися рясна піна, куряче філе промити водою і далі вже варити до готовності.

Знову налити в каструлю воду, додати лавровий лист, горошини чорного і духмяного перцю, коріння селери, петрушки, моркву і цибулину. Покласти у воду підготовлене куряче філе і зварити до готовності. Час - 20-30 хвилин.

Після того як м'ясо готове, вийняти його з бульйону і дати охолонути. Бульйон процідити і поки відставити убік. Куряче філе потрібно накрити тарілкою або серветкою, щоб воно не обсихало.

Щоб страва була соковитою і смачною, треба приготувати багато смаженої цибулі. Овоч потрібно дрібно нарізати.

У глибокій сковорідці розігріти оливкову олію, потім обсмажити на ньому нарізану цибулю. Додати спеції - сіль, чорний мелений перець, 1-2 лаврових листки і щіпку карі або куркуми, стручок сухого чилі - він додасть аромат, але не гостроту.

Смажити цибулю необхідно до хорошого рум'янцю, вона має стати по-справжньому смаженою - не м'якою, припущеною і т. д., a саме смаженою, крім того карі додасть жовтизни в колір.

Відварене куряче філе подрібнити м'ясорубкою в фарш. З'єднати подрібнене куряче філе і смажену цибулю, посолити і поперчити за смаком і за бажанням. Зазвичай це не потрібно, так як всі спеції додані цибулю. Додати у фарш проціджений курячий бульйон, щоб фарш був соковитий, але не тік. Ретельно перемішати.

На край кожного млинця викласти в 1,5-2 повні столові ложки фаршу з курячого філе та смаженої цибулі. Загорнути фарш млинчиком, на зразок конверта.