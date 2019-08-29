Концерт New Era Orchestra на закритті фестивалю Bouquet Kyiv Stage зібрав близько 2 тисяч глядачів

Фото: Віталій Маріаш

Фестивалю Bouquet Kyiv Stage гучно завершився 26 серпня

Одинадцять днів у саду «Софії Київської» звучала музика – класична, сучасна камерна і симфонічна, джазова, електронна, експериментальна. Усього — понад 30 концертів українських та зарубіжних гуртів та оркестрів за участі всесвітньо відомих солістів і диригентів. Фестиваль, організований Домом «Майстер Клас», проходив у «Софії Київській» та «Золотих воротах» з 16 по 26 серпня.

Завершився фестиваль концертом New Era Orchestrа. Cолістами концерту були: Костянтин Тімохін (валторна, Україна-Швейцарія), Кирило Шарапов (скрипка, Україна), Сусанна Карпенко (етно-вокал, Україна). Арт-директор та диригент — Тетяна Калініченко. Виконували Монтеверді, Вівальді, Моцарта та прем'єру циклу Ukrainian Seasons («Українські сезони»). Слухачі зайняли всі місця в залі та газони в саду Софії Київської. Публіка довго аплодували стоячи.

«Абсолютно дивовижна публіка була на цих концертах. Усі музиканти відзначають, що це дуже щира і резонуюча публіка. Дуже часто на фестивалях присутні професійні глядачі, яка читають партитури, готуються, але не завжди виникає такий резонанс. А у нас публіка, може, не така професійна, але щира. Тут постійно відбувалася жива історія», — говорить співорганізатор Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін.

Рекордну кількість людей також зібрали: концерт-відкриття музики Вікторії Польової «Маргіналії», який зіграв оркестр «Віртуози Києва» з диригентом Володимиром Сіренком, та концерт норвезького музикант і композитора Ейстен Севог із вокалісткою Бенедикте Торгет.

Фото: Віталій Маріаш

Лідерами глядацьких уподобань стали концерти етно-гурту ДахаБраха, «ТЕЛЬНЮК: Сестри» у супроводі Національного президентського оркестру України, виступ піаніста Євгена Громова, електронних гуртів Ptakh_Jung, Dz'ob і «Сон Сови», джазової співачки Лаури Марті і американського джазового піаніста Міші Циганова. Нічний виступ співачки з рідкісним діапазоном голосу Назгуль Шукаєвої зібрав справжніх поціновувавачів, які готові навіть пожертвувати сном заради мистецтва.

«Наша програма складалася буквально перед фестивалем і спеціально для нього, — розповідає Назгуль Шукаєва. Вона додає, що величезну роль на звучання музики зіграло місце проведення фестивалю — «Софія Київська»: «Сам простір якимось чином керує всім, навіть звуком. Він живий і постійно комунікабельний. Мені здається, що тут навіть не стільки мав значення наш виступ, як місце. Люди приходили сюди, в «Софію Київську», і відчували внутрішній спокій і радість, щастя. Це місце живить, дає імпульс дару через звук».

Серед унікального музичного контенту, що був презентований киянам та гостям був і виступ піаніста Олексія Гринюка і скрипаля Андрія Бєлова, американо-ізраїльського джазового піаніста Гая Мінтуса, оперних співаків Теммі Генсрад та Ніколас Ішервуд із США та багато інших. Одразу п’ять оркестрів — New Era Orchestra, Національний президентський оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, «Віртуози Києва» та «Київські солісти» — взяли участь у фестивалі.

Фото: Віталій Маріаш

Програма Bouquet Kyiv Stage охопила не лише потужну музичну програму, а й візуальне мистецтво, покази українського кіно, театралізовані екскурсії та інтерактивні активності для дітей (зокрема, для дітей з аутизмом), людей літнього віку. Темою цьогорічного фестивалю стали «Звуки міста». А наскрізною філософією – співтворчість і взаємодія.

«Фокус-тема — це не тільки той стрижень, який не дає структурі розпастися, а й ключ до прихованих зв'язків між явищами. Як звучить рідний Київ, ми досліджували і через

фотографію, і через пластику, театр, майстер-класи, кіно, дискусії. «Звучала» вся програма, — розповідає кураторка музичної програми Bouquet Kyiv Stage, музикознавець і музичний критик Любов Морозова. — Мені спало на думку, що весь фестиваль працював як певний такий екзистенційний досвід. Коли людина проходить через більшу кількість днів фестивалю, то вона психологічно трансформується. З кожним це відбувається на своєму рівні, але люди казали, що в них щось змінилося».

Окремим напрямком фестивалю став «Кінобукет». Протягом дев’яти днів у «Золотих воротах» можна було подивитися найкращі українські короткометражні стрічки останніх кількох років. Щодня це був букет фільмів, сформований за безпосередньої участі оргкомітетів фестивалів, премій та кінопроектів: Київський Кінобукет; букет від Одеського міжнародного кінофестивалю, букет від «Сучасного українського кіно»; букет від проекту «Дивись українське»; букет від Docudays UA; букет від кінофестивалю «Відкрита ніч»; букет від Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», а також букет «Золотої дзиґи» показ від Української кіноакадемії та букет від Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів КРОК. Загалом — понад 70 стрічок.

«Принципи добору фільмів був досить простим: це мало бути найяскравіше, найвиразніше, найбільш промовисте, найхудожніше і соціально заангажоване кіно», — говорить програмний директор фестивалю «Кінобукет» Володимир Войтенко.

Візуальне мистецтво на фестивалі представляли одразу кілька проектів. Це — виставка українського живописця, графіка і монументаліста Олександра Дубовика «Білий Букет», художня виставка «Автопортрет з букетом», у якій взяли участь понад 30 митців, фотовиставка Кіри Кузнєцової «За п’ять хвилин до початку…» і виставка Вікторії Зубенко «Зупинись. Дивись. Мистецтво».

Шведський мистецький колектив MELO представив на фестивалі одразу три події. Це ― інтерактивні програми для дітей та для дітей з аутизмом на основі вистави SPARA і хореографічний воркшоп для людей літнього віку. Серед інтерактивних програм ― і театралізована екскурсія «Софією Київською» від Нового драматичного театру на Печерську, і «Фортепіанний концерт в дві руки» для батьків із малюками від ініціативи Baby Mozart, і інтерактивна казка-фантазія «Фантеркок — маленький лялькар, син прачки» від Київської дитячої творчої студії «АртБагаж».

Одним зі знакових проектів у рамках фестивалю став цикл бесід під ясенем. Його ініціював співорганізатор Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. До публічних розмов у саду «Софії Київської» під двохсотрічним ясенем були запрошені відомі культурні діячі, філософи та цікаві люди із різних сфер життя. Євгеній Уткін, розповідаючи про задум бесід, провів таку аналогію: ми споживаємо сьогодні забагато спецій, не відчуваючи при цьому смаку самої страви. Глибокі і неспішні бесіди дозволяли присутнім відчути, власне, цей смак. Гостями розмов стали виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, норвезький композитор і музикант, джазмен Ейстен Севог і норвезька солістка Бенедікте Торгет, композитор, продюсер і режисер Сергій Круценко, соціолог і доктор філософських наук Євген Головаха; прозаїк, поет, журналіст, правозахисник Ігор Померанцев, композитор Олексій Войтенко, та інші.

«У великих містах між людьми завжди є дистанція, ми ж пробуємо заповнити цей простір мистецтвом», — говорить ідейна натхненниця та ініціаторка фестивалю Ірина Буданська.

Організатори наголошують, що Bouquet Kyiv Stage вже виходить за рамки фестивалю, йому затісно у цьому форматі, бо він не завершується. З осені його логічним і живим продовженням стануть події у Домі «Майстер Клас».

«Київ повертається на культурну мапу світу», — підсумовує Євгеній Уткін.

Фестиваль в цифрах: загалом понад 70 подій, з яких — 30 концертів найякіснішої різножанрової музики. Понад 70 українських кінострічок показали в рамках

«Кінобукету». Більше 350 учасників із різних країн: Австрії, Норвегії, Ізраїля, Франції, Німеччини, США. Одразу 5 українських оркестрів виступили на відкритій сцені.