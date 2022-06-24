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Кому зі знаків Зодіаку принесе щастя парад планет: не пропустіть свій унікальний шанс!

Кому зі знаків Зодіаку парад планет 24 червня принесе щастя і удачу (Колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Парад планет у 2022 році відбудеться в ніч з 23 на 24 червня. Це рідкісне астрологічне явище, під час якого всі планети Сонячної системи шикуються в один ряд. Вплив планет буде відчуватися кілька днів - до 26 червня.

Попередній такий парад був у липні 2020 року, а наступний відбудеться тільки у 2040 році.

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку парад планет подарує унікальний шанс стати щасливішим. Про це пише Meta.

Телець

З кінця червня настає сприятливий період для нових знайомств, зміни партнера і чекає удача в різних комунікаціях: особистих, дружніх, любовних і ділових відносинах. В кінці цього року Тельці зможуть зустріти свою велику справжню любов.

Ви зрозумієте, в якому напрямку хочете рухатися далі в професійній сфері та навіть вийде побудувати базу на довге майбутнє.

Діва

Вас чекають серйозні зміни в сімейному та особистому житті. Можливе розлучення та укладення нового шлюбу, поповнення в родині або нові відносини. Також друга половина року стане періодом важливих змін в кар'єрі, статусі та сім'ї.

З'явиться можливість поліпшити своє матеріальне становище за допомогою інвестицій, кредитів, спадщини, допомоги спонсорів і аліментів.

Скорпіон

Ви зможете стати більш впевненими й віднайдете силу волі. Для Скорпіонів почнеться хороший період для знайомств, створення сім'ї, відкриття бізнесу і кардинальних змін.

Можливо, ваше хобі стане вашою роботою і почне приносити дохід. В кінці серпня ймовірна зустріч або знайомство з однодумцем, яка змінить все життя.

Водолій

Цього року ви встигнете змінити місце проживання, почати ремонт або купити нове житло. У жовтні з'явиться можливість поліпшити фінансове становище, отримати вигідну пропозицію по роботі.

Восени буде багато спілкування, комунікацій і нових знайомств з однодумцями. Можливі поїздки, розширення кругозору, набуття нових навичок.

До речі, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку знайде своє щастя цього літа.

А також розповідали про те, кого зі знаків Зодіаку чекають серйозні зміни в липні.

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