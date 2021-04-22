Клопотенко розкрив секрет приготування справжньої української паски

Переможець "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом головної великодньої страви - паски. Ресторатор рекомендує готувати її по справжньому класичному українському рецепту - на дріжджах і з родзинками.
Унікальним рецептом Клопотенко поділився на власному сайті.
Ресторатор запевняє, що приготування випічки займе в цілому не більше 35 хвилин, а кількість інгредієнтів він розрахував на дві порції.
Приготуйте опару. У тепле молоко (220 мл) покришіть "живі" дріжджі (25 г). Добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок.
Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.
Додайте в опару яйце (1 шт.) і жовток (1 шт.).
Додайте ванільний цукор (10 г), цукор (225 г) і дрібку солі.
Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло (100 г) та сметану (2 ст. л.). Добре перемішайте все вінчиком.
Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.
Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для апельсинової глазурі.
Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися.
Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності.
За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь - коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату.
Вимісіть м'яке тісто доки воно не перестане липнути до рук (процес може зайняти до 10 хвилин).
Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину для підйому. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2-3 рази. Це треба враховувати при виборі миски. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.
Потім знову обімніть тісто і вмісіть у нього родзинки (100 г). Можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням.
Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.
Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом.
Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм.
Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур'ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.
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