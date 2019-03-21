Кліпмейкер DVIZHON анонсував вихід документального фільму про українських ЛГБТ+ емігрантів у США

Напередодні КиївПрайду 2019 та Маршу Рівності, який відбудеться 23 червня цього року, український режисер Юрій Двіжон обіцяє презентувати новий документальний фільм на тему прав ЛГБТ+ людей.

Нагадаємо, що раніше DVIZHON зняв кліп для Ірини Білик на пісню "Не ховай очей", що якраз був присвячений непростій сьогодні темі ЛГБТ в українському суспільстві.

Зйомки фільму відбувались цією зимою в трьох містах США (Сан-Франциско, Нью-Йорк та Лос-Анджелес), а головними героями стали п`ять українців з різних міст України, які протягом останніх декількох років туди емігрували.

В цьому фільмі будуть підніматись такі теми як: сексуальна освіта в школах, булінг, стосунки з батьками після камінг-ауту, релігія, притулки для ЛГБТ+ людей, історія, сексуальне здоров`я, дискримінація та злочини на ґрунті ненависті тощо.

Для для того, щоб глядач зміг порівняти різні сфери життя ЛГБТ+ в Україні та США, DVIZHON провів інтерв'ю з американськими експертами в усіх згаданих галузях.

"Через відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства, сексуальної освіти, через високий рівень агресії та незахищеності ЛГБТ+ спільноти, ми постійно втрачаємо молодих, амбітних, талановитих людей, які мали би розбудовувати нашу країну, натомість вони мають втікати, аби зберегти собі життя і не озиратися постійно з острахом на вулиці. Недостатнє висвітлення подібних тем в українському інформаційному просторі робить наше суспільство справжніми жителями країни третього світу. І хоч в останні роки у рейтингах гомофобних та трансфобних країн ми трохи відірвалися від Росії, зараз усе одно посідає 36 місця. Тому я впевнений, що використавши досвід США, ми можемо набагато швидше стати країною рівних прав та можливостей для кожного!".

Весь процес зйомок режисер розпочав за свої фінанси і на даний момент для того, щоб завершити його пост продакшн та дозняти фінальні кадри з усіма героями на Прайді в Лос-Анджелесі йому потрібні гроші.

Для цього він розпочав кампанію по збору коштів на одному з найвідоміших краудфандингових платформ - Go Found Me:

Нагадаємо, раніше у інтерв'ю РБК-Україні режисер DVIZHON відверто розповів про камінг-аут, ЛГБТ-спільноту і співробітництві з українскими зірками.