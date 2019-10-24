У Києві відбудеться грандіозна прем'єра фільму "Гонки на мільйон" з Семом Ніллом та Терезою Палмер

28 жовтня в столичному кінотеатрі Сінема Сіті в ТРЦ Ocean Plaza відбудеться допрем'єрний показ сімейного фільму "Гонки на мільйон" із зіркою "Парку Юрського періоду" Семом Ніллом та Терезою Палмер. У широкий прокат картина виходить 7 листопада.

На прем'єрі Вас чекає: червона доріжка, яскрава фотозона, розважальна програма, частування від "Сушія", коктейлі від ТМ Finlandia vodka, вино La Cantina, природна мінеральна вода Моршинська.

Ведуча вечора - чарівна Алла Медведєва.

Родзинкою pre-party стане бліц-фотосесія в дизайнерських капелюшках від Світлани Савельєвої. Відчуйте себе світською леді на справжніх перегонах!

Початок вечірки 19:20

Початок сеансу 20:00

Гонки на мільйон: сюжет фільму

Гонки на мільйон - трейлер

Неймовірно надихаюча історія у кращих традиціях Голівуду! Із зіркою "Парку Юрського періоду" Семом Ніллом і Терезою Палмер. Кіно, яке заряджає на позитив і стовідсоткову віру у власні сили! Мішель з дитинства мріяла в усьому стати першою, а її головним захопленням були коні. Батько дівчинки вважав, що дитяча забаганка минеться, і дозволяв випробовувати на швидкість будь-якого з коней, що були у них на фермі.

Численні падіння та невдачі, здавалося, повинні були повернути Мішель до звичайного життя. Але вперта дівчина та її справжній друг – чистокровний скакун Принц зробили неймовірне – взяли участь у найкрутіших у світі перегонах!

Що було далі можно побачити в фільмі "Перегони на мільйон" з 7 листопада в усіх кінотеатрах країни або 28 жовтня на ексклюзивному допрем’єрному показі в СінемаСіті!

Купити квитки на допрем'єрний показ-вечірку можна за посиланням!

* Ваш квиток на сеанс фільму "Гонки на мільйон" 28 жовтня о 20:00 є запрошенням на прем'єру.