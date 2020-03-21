Кейт Міддлтон вийшла у світ з важливою місією в елегантному костюмі від демократичного бренду

Кейт Міддлтон і принц Вільям, незважаючи на коронавірус, сумлінно виконують свої королівські повноваження. Дітей герцоги Кембриджські вважали за краще максимально убезпечити і перевели на дистанційні навчання, але самі від робочих візитів не відмовилися. Так, монарша пара відвідала відділення швидкої допомоги в Лондоні, Кройдон, щоб особисто подякувати працівникам за їх самовіддануроботу в розпал епідемії. Для виходу в світ стильна Кетрін вибрала лілово-рожевий брючний костюм.

Герцогиня Кембриджська віддала перевагу двобортному блейзеру від Marks & Spencer, вартістю близько 175 доларів і вузьким брюкам зі стрілками (105 доларів), повідомляє Радеѕіх. Кетрін довершила діловий образ сірими човниками від Hugo Boss. До речі, зовиця Кейт Мідллтон, Меган Марк – також велика шанувальниця бренду Marks & Spencer, вона навіть включила сукню британської марки в свою благодійну колекцію для Smart Works в минулому році.

Кейт Міддлтон і принц Вільям подякували персонал Національної служби охорони здоров'я за зразкову цілодобову роботу на тлі спалаху коронавіруса у Великобританії.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на стандии швидкої допомоги в Кройдоні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також герцоги Кембриджські показали, як обробили руки дезинфікуючим засобом перед тим, як поспілкуватися з працівниками станції швидкої допомоги. Кетрін і принц Вільям ще раз нагадали про важливість дотримання профілактичних заходів у непростий для всього світу час: залишатися вдома при перших симптомах застуди, мінімізувати контакти з людьми і т. д.

Нагадаємо, що раніше брат Кейт Міддлтон, Джеймс, пішов на самоізоляцію у зв'язку з коронавірусом і показав, в якій "компанії" проводить час. Так, він розчулив милим фото з чотирма чарівними песиками породи англійський кокер спанієль.