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Кейт Міддлтон зняла перше в історії "королівське селфі"

Автор: Роман Мирончук

За словами британських ЗМІ, Кейт Міддлтон першою в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї зняла селфі. Герцогиня Кембриджська зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.

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При цьому Кейт Міддлтон була у в'язаній шапочці з помпоном і куртці Barbour вартістю 219 доларів. Про це повідомляє Daily Mail.

Відеозвернення герцогині Кембриджської опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Кейт Міддлтон закликала батьків піклуватися про дітей і себе у зв'язку з Тижнем психічного здоров'я.

"Хоча це тиждень психічного здоров'я дітей, ніколи не завадить поговорити про добробут батьків та їх психічне здоров'я... Ми дійсно повинні бути кращими версіями самих себе заради дітей, про яких піклуємося", - сказала Кейт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла про "некоролівськы" справи, яким їй довелося зайнятися через пандемію. Герцогиня зізналася, що їй довелося стати перукарем і самій стригти своїх трьох дітей: семирічного принца Джорджа, п'ятирічну принцесу Шарлотту і дворічного принца Луї.

Ми також писали про те, що 9 січня Кейт Міддлтон відзначила 39-річчя. Її привітали численні шанувальники в соцмережах.

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Новини України Кейт Міддлтонкоролевская семья