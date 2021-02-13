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Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 19:02
Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео Макс Узол і Оля Манько побували в українській Лапландії (фото: прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Знаменита сімейна пара блогерів Макс Узол і Оля Манько побували в унікальному місці, яке називають "українською Лапландією". Знаходиться воно в Чернігівській області, і там можна навіть покататися на хаскі.

Про це блогери розповіли і показали у новому випуску на YouTube-каналі.

Оля і Макс невпинно досліджують красу українських земель, показуючі нові куточки, куди можна відправитися на сімейний відпочинок. Одне з таких - база відпочинку "Стара пристань" в селі Кладьківка, що на Чернігівщині.

"Тут можна не просто пожити в прикольних і затишних будиночках і відпочити, а ще й покататися у справжній упряжці хаскі. Заради цього ми й приїхали. Але прогулятися там теж прикольно, тому що на території комплексу є ще невеликий будиночок на дереві для дітей, вігвам, лазня, зоопарк з баранчиками та птахами і стайня", - розповідає Макс.

Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео

Ведучі рекомендують відправлятися туди вже зараз, коли зима в самому розпалі. Адже "фішкою" цього місця є саме зимові розваги.

"Перше, що треба спробувати. До вас прив'язують спеціальний пояс, який повідцем приєднаний до собаки. І так ви йдете з хаскі на прогулянку. Попереджаю, що повністю розслабитися не вдасться. Ця порода собак настільки активна, що прогулянка миттю перетвориться на пробіжку. Вартість такого задоволення - 200 грн з інструктором і 150 - без нього", - радять блогери.

Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео

Якщо ж ви не любите "бити ноги", вам запропонують стати на лижі, а катати вас знову таки буде хаскі. Називається ця розвага скіджорінг.

"Ви стаєте на лижі або сноуборд, чіпляєтеся за хаскі, і вона тягне вас рівниною. Задоволення коштує 500 грн за три кілометри. Спойлер: будьте готові, що впадете. І ще зазначу, що це не дуже екстремально, але круто. Розуміння того, що тебе тягне собака, ні з чим не порівняти", - розповідає Макс.

Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео

А коли стояти зовсім не хочеться, можна сісти в тюбінг, а хаскі зробить за вас всю роботу. Коштує це 600 грн за три кілометри.

Оля Манько також радить обов'язково покататися на санях, запряжених кіньми, як це робили наші предки.

Але родзинкою української Лапландії є катання в упряжці хаскі. Коштує це 1000 грн за три кілометри.

Катання в собачій упряжці і справжнісінький вігвам: українську Лапландію показали на відео

"В сани поміщається одна людина і каюр, який керує ними. Я зважилася і отримала неймовірне задоволення. На старті було страшно, а потім дуже прикольно. Раджу всім спробувати!" - розповідає ведуча.

Блогери показали українську Лапландію

Раніше блогери назвали також найромантичніші місця, які потрібно обов'язково відвідати закоханим.

Також Оля і Макс розповіли, як побачити Яремче за 15 хвилин.

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