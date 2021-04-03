Карантин-edition: підбірка кращих фільмів, щоб розслабитися і відволіктися

Колишня з того світу

Романіст у творчій кризі Чарльз Кондомайн болісно шукає натхнення. Доходить до того, що він запрошує знаменитого медіума мадам Аркаті, щоб та провела спіритичний сеанс. Взагалі Чарльз не вірить у привидів, але думає, що сама процедура підкаже йому які-небудь ідеї. В результаті мадам Аркаті вдається викликати дух покійної дружини письменника.

Колишня з того світу (кадр з фільму)

Хай живе Цезар!

Місце дії — Голлівуд, час дії — "золотий вік", чи то пак 50-ті роки XX століття. На студії знімають епічний фільм про Цезаря. У якийсь момент провідного актора викрадають невідомі. Продюсеру необхідно в що б то не стало знайти його, поки не пронюхала преса. Зірок в цей фільм напихано, як оселедців у банку, але головне, звичайно, Джордж Клуні — виконавець ролі актора, який грає Цезаря.

Хай живе Цезар! (кадр з фільму)

Екстремальна робота

П'ятеро південнокорейських поліцейських-невдах стежать за наркоторговцями, а для прикриття вирішують використовувати ресторан. Правда, поки йде стеження, з'ясовується, що готувати їм вдається набагато краще, ніж ловити злочинців. Колись занедбаний ресторанчик тепер процвітає, і в ньому просто не проштовхнутися від відвідувачів.

Екстремальна робота (кадр з фільму)

Білл і Тед

Це продовження двох давніх фільмів "Неймовірні пригоди Білла і Теда" (1989) і "Нові пригоди Білла і Теда" (1991), які вперше привернули загальну увагу до починаючого актора Кіану Рівза в кінці 80-х. У новій історії герої-музиканти, які присвятили все своє життя створенню пісні, яка об'єднає весь світ, але не досягли успіху в цьому, дізнаються, що їм слід завершити розпочате за 77 хвилин, інакше Землю поглине хаос. Друзі починають гарячково думати, що робити, і вирішують зганяти в майбутнє і забрати вже готову пісню у самих себе.

Білл і Тед (кадр з фільму)

Він і Вона

Віктор — початківець письменник, Сара — магістр в області класичної літератури, їх загальна слабкість — Джойс і Достоєвський. Вони були вільні й безтурботні, але їх випадкова зустріч в барі затягнеться на довгі 45 років. Як впораються вони з успіхом, багатством і банальною нудьгою? Хто отримає все, а хто залишиться в тіні? Історія однієї родини, великої любові, на тлі переповнених сонцем бульварів Парижа.

Він і Вона (афіша фільму)