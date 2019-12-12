Капали віск у воду: Винник, Полякова і Огнєвіч розповіли про ворожіння на Андрія

13 грудня святкують день Андрія Первозванного. Незважаючи на те, що це велике християнське свято, в народі вірять, що в ніч на Андрія можна дізнатися про своє майбутнє. На знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, популярні артисти зізналися, чи вірять вони у ворожіння. Яка містична подія сталася з Олегом Вінником? І яка співачка називає ворожок не інакше, як аферистками?

Злата Огнєвіч (фото: "Україна")

За словами Злати Огнєвіч, колись разом з подружками вони намагалися передбачити долю. Чи збулося щось в результаті – артистка не пам'ятає, але сам процес був цікавим.

"Ми з дівчатами, як і всі, гадали, не перевіряла, чи збулося щось у них... Але пам'ятаю, як ми капали віск у воду і читали, які там фігурки з'являються, – говорить співачка. – Ще малювали квадратики якісь на дзеркалах і вдивлялися туди, щоб щось цікаве побачити. Не пам'ятаю, чи збулося щось, але сам процес цікавий був".

Олег Винник (фото: "Україна")

Вважається, що в ніч на Андрія повинні ворожити тільки жінки. Олег Винник зізнається – сам він такими речами ніколи не займався, проте був у його житті випадок, коли трапилося щось дивне.

"Звичайно, дівчата в селі щось ворожили і, пам'ятаю, був випадок, що впала стеля. Ми сиділи в якомусь приміщенні, не в будинку, і коли обвалилася стеля, розбіглися, як миші. Тому я кажу – не потрібно займатися цими речами", – зазначив Олег Винник в інтерв'ю каналу "Україна".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова, хоч і називає себе Королевою ночі, не тільки сама не гадає, а й недолюблює ворожок. Артиста переконана – ми творимо майбутнє власними зусиллями.

"Я взагалі не люблю ворожіння, думаю, що людина сама творить свою долю. Коли тобі щось нагадали, воно над тобою висить, і ти своє життя підлаштовуєш під цю вигадану-нагадану долю якоюсь дурнуватою аферисткою. Я тільки так називаю цих гадалок. Не треба собі нічого гадати, просто придумайте своє майбутнє і робіть все для того, щоб воно склалося", – розповіла Оля Полякова за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Побачити запальні виступи Злати Огнєвіч, Олега Винника, Олі Полякової та інших популярних артистів глядачі каналу "Україна" зможуть 31 грудня в 20:00 в грандіозному новорічному шоу "Привіт, 20-ті!". Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробляє 14-річна дочка Олі Полякової на блозі.