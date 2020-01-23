Канадці змусили Меган Маркл і принца Гаррі платити за безпеку зі своєї кишені - їм потрібно терміново шукати роботу

Рішення Меган Маркл і принца Гаррі відмовитися від королівських обов'язків і жити незалежно від монаршої родини в Канаді вже спричинило ряд нових проблемних питань. Королева Єлизавета II схвалила самостійний вибір молодшого онука, хоча і висловила "протест" відтепер вкрай рідкісному спілкуванню з правнуком - принцом Арчі. У британських ЗМІ неодноразово відзначали, що з моменту народження малюка (6 травня 2019) Її Величність бачилася з Арчі всього пару разів. Тепер же Єлизавета побоюється, що вона та інші члени сім'ї будуть бачити хлопчика ще рідше.

Однак поки що Меган Маркл і принц Гаррі вирішують інші проблеми, з якими зіткнулися в Канаді. Нагадаємо, що до дружини і сина Гаррі прибув 20 січня - до цього він закривав справи в Британії. Прилетів принц бюджетно - на комерційному рейсі. Але в супроводі охорони. І ця охорона "вилилася боком" монаршій сім'ї.

Більше 80 000 канадців підписали онлайн-петицію з вимогою, щоб принц Гаррі і Меган відтепер платили за охорону самостійно.

Принц Гаррі прибув до Канади в супроводі з охороною (скріншоти: instagram.com/justjared)

Як відомо, герцоги Сассекські також відмовилися від фінансування британською короною. Але поки що Меган і Гаррі будуть приймати істотні суми від батька Гаррі - принца Чарльза. Відкритою залишалася найвагоміша частина витрат молодої сім'ї - охорона. Раніше передбачалося, що уряд Канади візьме на себе забезпечення безпеки герцогів Сассекських. За приблизними підрахунками експертів, безпека Меган і Гаррі в Канаді може обійтися місцевим платникам податків у 10 мільйонів доларів. У цю суму входить особиста охорона, транспорт, логістика безпеки (камери, паркани тощо).

Як з'ясувалося, жителі Канади вкрай незадоволені таким розкладом. І створили петицію з "пропозицією" Меган і Гаррі самостійно платити за рахунками. Петиція всього за 6 днів зібрала необхідну кількість голосів, щоб її негайно розглянув місцевий уряд.

Як відомо, Принц Гаррі і Меган зупинилися в розкішному особняку на острові Ванкувер, де готуються почати нове життя зі своїм 8-місячним сином Арчі.

“Канадці раді вітати герцога і герцогиню Сассекських в Канаді. Але ясно дали зрозуміти, що не можна примушувати платників податків фінансувати їхні потреби, поки вони тут живуть, - говорить один з експертів у коментарі Page Six. - Канадці бажають їм всього найкращого на шляху становлення своєї фінансової незалежності".

Вже найближчим часом спеціальна група направить петицію на підписання прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Тепер Меган і Гаррі необхідно терміново шукати джерела фінансування своїх витрат (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, що питання фінансування потреб Меган і Гаррі все ще знаходиться в підвішеному стані. Хоча експерти запевняють - на своїй шаленій світової популярності герцоги Сассекські всього за рік можуть стати мільйонерами і сколотити стан. Вже відомо, що Меган підписала контракт з модним будинком Givenchy, а також погодилася озвучувати проект Disney (в обмін на те, що компанія направить гроші у фонд допомоги слонам). А ось принц Гаррі поки мовчить про свої плани. До речі, у пари також є варіант запустити власне шоу на Netflix.

Комерційний директор Netflix Тел Сарандос в коментарі Daily Mail зізнався, що стрімінг-гігант всіма руками "за" співпрацю з парою.