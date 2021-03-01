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Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 14:20
Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменських, яка нещодавно злилися в поцілунку на камеру з Олею Поляковою, розповіла про свої шкідливі звички.

Про це українська поп-зірка зізналася у великому інтерв'ю глянцю WOMAN Magazine.

За словами Каменських, як і у будь-якої іншої людини, деколи в ній прокидається всім знайома лінь. Але артистка працює з нею і швидко викорінює цю "шкідливу звичку".

Що ж допомагає співачці боротися з лінню? Насправді, рецепт дуже простий: у неї є чіткий план, графік, багато завдань, які тримають зірку в активному режимі.

При цьому Настя визнає: іноді потрібно перепочити і зробити невелику паузу.

"Як, наприклад, зовсім недавно, я дозволила собі невеликий вихідний після зйомок нового кліпу, які тривали більше 20 годин. Але після цього я одразу ж назад включилася в звичний графік", - розповіла співачка.

Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

П'ять важливих правил домашнього догляду від Насті Каменських:

  • Спорт
  • Лягати спати до 22:00 і вставати якомога раніше
  • Правильне харчування
  • Якісний догляд за тілом і шкірою обличчя
  • Один раз в тиждень - час для себе, коли ви зможете піти на масаж або прийняти розслаблюючу ванну.

Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Ну, а найкраща мотивація, каже Настя, це чітко поставлена мета.

"Якщо вона дійсно важлива для тебе, то це найкращий спосіб почати діяти і мотивувати себе. Звичайно, важливо помічати проміжні досягнення. Так тобі легше розуміти, що ти рухаєшся у правильному напрямку і не збився з правильного курсу. Думаю, потрібно вміти дякувати Всесвіт за можливості. А себе можна заохочувати за результати", - зазначила вона.

І ще: навчіться себе хвалити навіть за якісь маленькі досягнення!

Нагадаємо, нещодавно Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом.

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