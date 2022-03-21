RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

KALUSH продовжують бити рекорди Євробачення: українцям прогнозують тільки перемогу

Колаж РБК-Україна: Євробачення 2022
Автор: Світлана Мащенко

Пісня гурту Kalush Orchestra "Stefania", з якою вони неодмінно виступлять на Євробаченні - вживу чи у записі, набрала понад мільйон переглядів на офіційному YouTube-каналі конкурсу, а також більше 4 млн на каналі Суспільне Євробачення.

Такою новиною поділилися на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Зазначимо, що така кількість на каналі Eurovision Song Contest була здобута всього за 10 днів після розміщення відео.

У основних конкурентів Kalush - італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi щоправда 2 млн переглядів, проте реліз їхнього відео відбувся аж місяць тому.

Нагадаємо також, що Україна продовжує очолювати рейтинг на офіційному букмекерському сайті Євробачення. Нам дають безпрецедентні 35%, коли Mahmood & Blanco мають лише 15.

Скріншот (eurovisionworld.com)

Росію відсторонили від участі в конкурсі ще 25 лютого. В конкурсі візьме участь 40 країн, представники яких виступлять в італійському Турині у травні.

66-й міжнародний пісенний конкурс складатиметься з двох півфіналів і фіналу (10, 12, 14 травня).

KALUSH Orchestra в першому півфіналі виступлять під номером дев'ять.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте LITE в Google News
Євробачення