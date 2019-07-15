Яка українська горілка увійшла в ТОП-3 серед визнаних світових лідерів?

Днями Асоціація Сомельє України підбила підсумки незалежної «сліпої» дегустації міцних напоїв, у ході якої новинку вітчизняного ринку ТМ Green Day EVOLUTION порівняли з кращими світовими брендами Швеції, Фінляндії, США та Франції. Мета проста – довести, що в Україні з’явився гідний конкурент всесвітньо визнаним лідерам галузі. До складу журі увійшли кращі сомельє України різних років та бренд-амбасадори відомих міжнародних алкогольних марок. Для дегустації напої налили в однакові графини та закодували, щоб сомельє і гадки не мали, що саме куштують. Єдине, на що орієнтувалися профі у винесенні вердикту - порядковий номер зразка. За підсумками дегустації Український бренд Green Day EVOLUTION увійшов до трійки лідерів.

Іван Бачурин, президент Асоціації сомельє України: «Дуже тішить, що в ході дегустації ми прийшли до висновку, що продукт, який виробляється в Україні, може конкурувати зі світовими брендами преміум-класу».

Представники компанії виробника не здивовані таким результатом.

Сергій Корольчук, маркетинг-директор компанії "Алеф Віналь": «Звичайно, ми задоволені такою високою оцінкою, але я б не сказав, що вона стала для нас неочікуваною. Green Day EVOLUTION - це результат трирічної роботи міжнародної команди, завданням якої було створити продукт здатний не тільки конкурувати, а й перемагати визнаних світових лідерів ринку! Сьогоднішня дегустація лише підтвердила, що ми дійсно створили продукт світового рівня!»

У компанії кажуть, що подібні перемоги створюють позитивний імідж українських виробників у світі. А українці отримали вітчизняний продукт світового рівня.