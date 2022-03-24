"Як жити далі": Тодоренко переживає за росіян, які втратили Instagram, поки гинуть українці

Тодоренко вирішила повернутися до свого проекту "П'ятниця з Регіною".

"У нинішніх реаліях він зазнав трансформацій: звичних всім інтерв'ю з зірками, артистами, блогерами не буде. Залишиться лише колишня назва і моє гаряче бажання розібратися, як жити далі", - пише артистка.

Вона анонсувала інтерв'ю з експертом, з яким обговорить визнання Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) екстремістською організацією, заборони в соціальних мережах... і як бути, якщо Instagram був твоїм єдиним майданчиком для бізнесу. Так як за статистикою Тодоренко, 67% користувачів Instagram в РФ втратять свій дохід.

Як Тодоренко відреагувала на війну в Україні

У день вторгнення Росії в Україну Регіна влаштувала у своєму Instagram... розбір гардеробу.

Тільки 1 березня вона створила кричущий пост про "дітей в підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі, залишивши в шапці профілю "посилання на благодійну організацію".

"Чи думала я колись, що в дім моїх батьків прийде біда, що діти моїх знайомих будуть народжені в підвалах, що родичі будуть ховатися в бункерах, що близькі подруги потраплять під обстріл?" - написала Регіна в Instagram.

21 березня Регіна сіла за фортепіано і заспівала Zombie The Cranberries.

Про що головне мовчить Регіна

Тодоренко, як і деякі інші зірки українського походження, які побудували кар'єру в РФ, мовчать про головне. Вони не говорять своїй величезній російській аудиторії, що саме Росія напала на Україну, що росіяни бомблять мирні міста, вбивають наших дітей.

А це вкрай необхідно. Адже російська пропаганда стверджує, що ми самі ж обстрілюємо своїх людей, скидаємо бомби на Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київ... А ЗС РФ лише "здійснюють точкові удари по військових об'єктах".

Регіна Тодоренко зараз у списку TheуLoveWar (вони люблять війну), його можна переглянути за посиланням тут.

На сайті - артисти, громадські діячі, політики діляться на кілька категорій: підтримка, замовчування, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Регіні присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні."

Тодоренко зараз чекає другу дитину від свого чоловіка, москвича Влада Топалова.