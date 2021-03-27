Відома телеведуча розсекретила найкращі місця для весняного відпочинку в Києві

Перегляд фільмів на Кінодромі

Ця ідея оптимальна для нинішньої погоди - зараз якраз можна відкрити сезон, вважає Аманда. Це атмосферно, романтично і, взагалі, це нетиповий спосіб подивитися улюблені фільми та прем'єри.

Фото: Кінодром в Києві (прес-служба НЛО TV)

Відвідати фестиваль локальних брендів

Це маркет, де зібрані як ноунейм, так і популярні українські бренди одягу і аксесуарів. Для вас це може стати чудовою традицією для шопінгу і можливістю підтримати вітчизняних виробників. Чудове місце, щоб відкрити нові таланти світу моди та ще й українські.

Фото: Фестиваль брендів в столиці (прес-служба НЛО TV)

Картинг

"Особисто я обожнюю екстрим! Як тільки теплішає за вікном, їду кататися на картинг на "Чайку". Саме тут мені сподобалася траса і досить швидкісні авто - є де розігнатись", - розповідає телеведуча.

Картинг на "Чайці" (прес-служба НЛО TV)

Відвідайте сальса вечірку

Дівчина каже, що з того часу, як почала вчитися бачате і сальси, стала ходити практикуватися на вечірках. Вона навіть не очікувала, що це настільки надихає, весело та емоційно.

Сальса-вечірка в Києві (прес-служба НЛО TV)

Орендувати яхту

"Наостанок залишила найбільш романтичний варіант дозвілля: орендувати яхту і покататися по Дніпру. Краще робити це на заході з компанією, музикою і вином. Повірте, прекрасні враження вам гарантовані!" - додала Іроанья.

Прогулянкою на яхті можна завершити ідеальний вечір (прес-служба НЛО TV)