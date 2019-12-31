Вивчи поки не пізно! Як не набрати вагу під час новорічних свят

Ще зовсім трохи - і бій курантів перенесе нас у Новий 2020 рік. А разом з ним принесе багатьом... парочку зайвих кілограмів! Новорічні вечірки, сімейні застілля і просто домашній відпочинок - загрожує швидкому зриву, відмові від дієт і режиму. І, як результат, в новому році разом з подарунками під ялинкою багатьох чекають небажані сантиметри на талії і стегнах. Як же не набрати зайві кіло в святковий сезон і зберегти фігуру? Скористайтеся простими лайфхаками від редакції LITE.

Як зберегти фігуру під час новорічних вечірок: 10 порад

№1 Не пропускайте прийоми їжі

"Краще весь день не їстиму, а от увечері вже наїмся досхочу" - не найкраща ідея, яка могла б вас відвідати в цей день! Не варто думати, що вас врятує відмова від обіду на користь ситної вечері. Подібне рішення лише збільшить ризик переїсти ввечері. Та ще й на ніч!

№2 Зробіть легкий перекус

Не йдіть на вечірку з порожнім шлунком (фото: unsplash.com/@rachaelgorjestani)

Перед походом в гості, зробіть невеликий перекус. Це може бути жменя горіхів, банан, галети з вершковим маслом або енергетичний батончик. Все ж вечеря зазвичай затримується, а голод посилюється. Але завдяки легкому снеку ви будете готові до "несподіванок" і не будете відразу накидатися на їжу.

І до речі, перекус перед новорічною вечіркою - ваша застава не сп'яніти після першого ж келиха шампанського! Не забувайте також, що алкоголь стимулює апетит.

№3 Їжте маленькими порціями і вдумливо

Не накладайте все і відразу великими порціями собі в тарілку. Спробуйте кожну страва від господині, але по трохи. А також прислухайтеся до свого організму, обмірковуйте, що ви дійсно хотіли б спробувати, відчувайте міру насичення. Шлунок і так підказує нам, коли йому вистачить.

№4 Пийте воду

Поруч з вашим келихом також повинна бути склянка простої води (фото: unsplash.com/@sergio_as)

Пам'ятайте - кожен випитий келих шампанського дорівнює склянці простої води! Так-так, слідкуйте за водним балансом в організмі. Алкоголь і солона їжа - прямий шлях до зневоднення, швидкого сп'яніння і головного болю.

№5 Білкам - так, хлібу - ні

Краще не заїдати кожен прийом їжі хлібом. Впевнені, у цей вечір заряд вуглеводів вам і без хліба гарантований! Віддайте перевагу білкам: риба, сир, дієтичні частини м'яса (без апетитного жирового прошарку). Не забувайте про зелень і овочі, які сприяють нормальному переварюванню їжі.

№6 Жуйте повільно

Золоте правило, яке ніхто не відміняв! Відчуття насичення прийде вже через кілька хвилин, після прийому їжі. Але завдяки "вдумливому жування" ризик впихнути в себе все більше знизиться.

№7 Робіть перерву між основним прийомом їжі і десертом. Значну перерву!

№8 Алкоголь - до вечері

Постарайтеся пити алкоголь до того, як сядете за стіл. Краще не прикладатися до пляшки після кожного проковтнутого шматочка. Наприклад, вино лише ускладнює засвоєння їжі. Шампанське під час їжі гарантує неприємне здуття.

№9 Рухайтеся

Не сидіть - рухайтеся (фото: unsplash.com/@mdisc)

Не поспішайте впасти в зручний диван або крісло одразу ж по приходу в гості. Намагайтеся проводити максимум часу на ногах, переміщайтеся, спілкуйтеся, танцюйте в кінці кінців.

№10 Вмійте відмовляти і відмовлятися

Новорічний вечір - саме час міняти себе. Ніхто вас не може змусити випити склянку вина на спір або з'їсти "ще пару ложок олів'є". Вчіться відмовлятися, слухати себе і дотримуватися своєї лінії. І гарний вечір, а головне, приємний післясмак після нього вам гарантовані!

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