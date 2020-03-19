Змінили моє життя: Настя Каменських поділилася списком книг для самопізнання і розвитку

Українські селебріті також залишаються вдома в період карантину через коронавірус. І намагаються чимось себе зайняти. Адже концерти, прем'єри, вечірки та інші світські події скасували попередньо до 3 квітня. Тепер перед зірками стоїть виклик не втратити "позиції впізнаваності" і хоч чимось розважати шанувальників у складній ситуації. Настя Каменських вирішила на час перевести свій instagram-блог в "лайфстайл-режим". Українська красуня закликала не панікувати, ділилася правилами гігієни, робила добірку улюблених пісень для підняття настрою. Тепер же Настя подбала про культурний розвиток шанувальників.

Каменських визначила список улюбленої літератури. Співачка підкреслює, що кожна з цих книг в свій час відкривала Насті очі на багато речей.

“В різні періоди життя мені в руки потрапляли книги, які допомагали усвідомити багато речей і змінили моє життя в тій чи іншій мірі. Хочу поділитися ними з вами. Зберігайте піст, щоб не втратити", — пише Каменських.

Отже, топ-6 книг від Насті Каменських:

"Радикальне прощення" К Тіппінг. Допомагає навчитися перебувати в моменті, перебувати в гармонії з собою і з навколишнім світом і бути вдячною за все в житті.⠀ "7 навичок високоефективних людей" С. Кові. Час - найцінніший ресурс і важливо використовувати його правильно. "Тонке мистецтво пофігізму" М. Менсон. Є речі, які знаєш, але які не можеш відчути до кінця. А знати і застосовувати - різні речі. Книга вчить, як раз другого. "Мріяти не шкідливо" Б. Шер. Про те, як зрозуміти, чого ти хочеш і як перетворити мрії в реальність. "Лабіринт самотності" О. Пас. Збірник чуттєвих, часто сумних, але дуже красивих, віршів мексиканського поета.⠀ Іспанський\Англійський\Італійський або будь-який інший розмовник. Іноземні мови в наш час - необхідність, а не привілей.

Також свій новий пост Настя супроводила красномовним фото. На знімку виконавиця сидить у домашній обстановці, на дивані, з книгою в руках. Поруч — улюблениця Мімі, яка немов теж читає з господинею книгу. Одягнена Настя також в розслаблений домашній одяг — спортивні штани, світшот. На виконавиці — ні краплі макіяжу при цьому, ніякої зачіски. Відпочинок пішов на користь Каменських.

Фото: instagram.com/kamenskux

До речі, не забуває Настя і про активні тренування. Днями співачка провела тренування в прямому ефір. І пообіцяла, що обов'язково опублікує запис на своєму Youtube-каналі.

“Зараз нам з вами треба бути дуже обережними. У період карантину ми набагато більше часу стали проводити вдома, спортзали закрилися, а нашим єдиним можливим розвагою поза домом стала покупка од. Але організму потрібно витрачати накопичені від їжі калорії, інакше вони підуть у запаси на наших животиках, руках, ногах, стегнах. Тим більше, скоро потеплішає і одяг не зможе приховати якісь похибки фігури. Я вирішила мотивувати вас не тільки словами, але й особистим прикладом і підтримкою, тому завтра організовую нашу спільну ранкове тренування! Адже разом набагато легше і приємніше займатися", — мотивувала фоловерів Настя. Красуня також опублікувала фото, зроблене колись в спортзалі.

Фото: instagram.com/kamenskux

Тренування пройшло на ура.

“Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною!" — поділилася емоціями Каменських.

Ну що ж, чекаємо нові корисні пости від української красуні та мотиватора.