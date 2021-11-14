Позбавтеся від агресії і станьте вільними: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 листопада

Овен

Середина Місяця принесе багато позитивних змін, які торкнуться різних сфер життя. Початок тижня порадує успіхами в роботі та фінансами – можуть повернути старий борг. У середині тижня зосередьтеся на кар'єрі. А ось на вихідних зірки обіцяють незвичайну і дуже важливу зустріч, яка вплине на майбутнє.

Телець

На цьому тижні ви зможете насолодитися душевним спокоєм, улюбленими справами та спілкуванням з приємними людьми. Найпродуктивнішим періодом стануть дні з середи до п'ятниці. Повний місяць додасть вам рішучості, переконливості та можливістю розумно ризикувати – скористайтеся цими подарунками. На вихідних вас запросять в гості - не відмовляйтеся.

Близнюки

Енергія та ідеї вас будуть переповнювати в понеділок і вівторок. Навчіться розрізняти, де у вас реальні мрії, а де – жага авантюризму. Прислухайтеся до порад мудрих і досвідчених людей. На роботі все буде за планом, а ось в особистому житті вас охопить романтика. Навіть якщо ви давно в шлюбі. На вихідних очікується несподіваний візит приємної людини.

Рак

Початок тижня принесе багато клопоту вдома. Завдання давно накопичувалися і тепер належить їх вирішити. Можливі труднощі в спілкуванні з близькими. З середини тижня ситуація може кардинально змінитися і до вечора п'ятниці все буде складатися чудово. Тим, хто знаходиться в пошуку роботи - неодмінно пощастить. На вихідних вас потягне на розваги, і ви разом з друзями відмінно проведете час.

Лев

Львів очікує насичений період з усіх боків. Понеділок і вівторок будуть плідними на роботі, можуть бути укладені вдалі договори. В інші дні будьте обережні, оскільки через вашу владність та деспотизму можуть бути конфлікти та труднощі в особистому житті. 20 і 21 листопада зверніть увагу на несподівану пропозицію – вона допоможе підвищити доходи.

Діва

Середина листопада принесе не найвдаліший період у фінансовому плані. Варто подумати про зміну роботи або пошук додаткового заробітку. Приступайте до вивчення нових пропозицій в середині тижня, через те, що перші дні ви будете дратівливі та агресивні. У середу вам може посміхнутися удача. В кінці тижня з'явиться шанс гарненько відпочити.

Терези

Будьте активні з понеділка, і удача не змусить себе чекати довго. До четверга варто зменшити оберти та не проявляти зайву ініціативу – все буде йти як треба без ваших зусиль. Залишайтеся оптимістом і просто радійте життю. Вихідні присвятіть коханій людині.

Скорпіон

Напередодні повного місяця вас здолає песимізм і лінь. Життєвий тонус почне знижуватися вже з середи, і до п'ятниці ваш настрій буде не на висоті. Приділіть увагу своєму здоров'ю - займіться хоча б профілактикою застуд. На вихідних знайдіть собі заняття до душі - почитайте книгу або погуляйте в парку.

Стрілець

Успіх у кар'єрі на цьому тижні буде забезпечений, якщо ви проявите себе з понеділка з кращого боку. Дотримуйтеся обраної стратегії поведінки, щоб не злякати удачу. Друга половина тижня буде спокійною у всіх сферах життя. В кінці тижня не зловживайте алкоголем. Труднощі він все одно не прибере, а ось здоров'я зіпсує. Для підвищення настрою поспілкуйтеся з приємними людьми.

Козоріг

На роботі можуть виникнути труднощі. У вівторок можливе погіршення самопочуття. Але вже в середу стане набагато легше, і ви зможете справити враження на роботодавців, партнерів або клієнтів. Ближче до вихідних будьте уважні - можливо приємне знайомство. Вихідні присвятіть розміреному відпочинку з людьми з близького оточення.

Водолій

Тиждень буде схожий на американські гірки - хороші події будуть чергуватися з неприємностями. У понеділок прийдуть новини здалеку, потім очікується випробування на моральну твердість. У п'ятницю доведеться зробити непростий вибір, і помилка може принести в майбутньому неприємності. У суботу та неділю місяць подарує гарний настрій і любовний флірт.

Риби

Початок тижня буде спокійним і навіть нудним, а ось вже з середи ситуація кардинально зміниться. Зірки пророкують знайомство з цікавою людиною, яка зіграє у Вашому житті в майбутньому дуже важливу роль. На вихідних знову енергія піде на спад. Можлива осіння хандра або погіршення самопочуття. Не падайте духом, це тимчасовий стан.