Як не зіпсувати стосунки під час локдауну: психолог дала ефективні поради

Які проблеми провокує локдаун

Цілодобово разом - ось що стало справжнім випробуванням стосунків на міцність в період карантину. Здавалося б, є можливість приділити час один одному, чого ви так довго чекали. Але в реальності вимушене перебування разом протягом тривалого часу призводить до накопичення проблем, вважає фахівець.

Також спеціаліст розповіла, на які труднощі натрапляють пари під час карантину:

Із стосунків стрімко йде пристрасть. З одного боку, її витісняють побут і лінь, з іншого - є сподівання, що вона повинна бути як щось саме собою зрозуміле, просто за замовчуванням. Ми перестали сумувати один по одному. Емоційний голод став пересиченням. Звичні способи проводити час стали недоступними. Ми не можемо піти в кіно або ресторан, влаштувати шопінг або зустріч з друзями. Все спілкування зациклене одне на одному. Ці обмеження викликають стійке почуття невдоволення, тому що все, що нам доступно - переважно побут. Щоб урізноманітнити час разом, потрібно щось вигадувати: нові заняття та хобі, знаходити нові місця, розповідати нову інформацію. Ідеї у більшості вичерпали себе за останній рік. З втратою роботи багатьом доводиться економити. А "хотілки" нікуди не діваються. І знову стрес. Ми стали більш ліниві. Вся діяльність обмежена габаритами квартири. Тобто більшість доступних задоволень знаходяться на відстані менш як 100 метрів. Карантинні обмеження впливають на психіку і це набирає обертів.

Карантин може ударити навіть по найсильнішим почуттям (ілюстративне фото: freepik.com)

Як подолати карантин у парі - 10 головних порад

Психолог вважає, що всі ці проблеми можна подолати. Фахівець також дала поради щодо того, як правильно боротися з наростаючим напруженням у стосунках:

Зберігати оптимізм. Карантин і обмеження закінчаться. Це питання часу. Візьміть за правило сваритися поза домом. Наближається скандал? Одягаємо спортивний костюм, кросівки і йдемо розбиратися на вулицю. Будинок - це місце сили. Проводити час окремо: прогулянки, пробіжки, спілкування з друзями без партнера. Мати свої інтереси: хобі, спорт, книги, навчання. Щось, про що завжди можна розповісти нову інформацію. Вмійте виплеснути негативні емоції. Якщо вони накопичилися - побити подушку, покричати в безлюдному місці, намалювати свою емоцію на аркуші паперу, як якби вона мала форму і колір. Виписати всі негативні почуття і думки в листі та порвати його після того, як настане полегшення. Напишіть один одному листа, починаючи з фрази: "Я б хотів(а), що ти для мене зробив(а) наступне" і виконуйте за пунктом в день. Додати релаксу: медитації, масаж, ванна, романтична атмосфера. Перегляньте фото з початку стосунків. Згадайте, що привабило вас тоді, якими були відчуття? Згадайте смішні ситуації. Розкажіть про страхи або бажання, в яких боялися зізнатися. Це зближує. Пробуйте нове в дрібницях: приготуйте інакше звичне блюдо, їжте руками, переставте меблі, додайте нові пози, аромати, музику, аксесуари в інтимній близькості. Плануйте майбутнє: придумуйте спільні проєкти, поїздки, сплануйте подорож після карантину, оберіть курс з підвищення кваліфікації для збільшення доходу, поставте фінансові та особистісні цілі.

"Ми прагнемо стабільності та гарантій, але це ілюзія. Все живе динамічно: ми рухаємося вперед, або вертаємось назад. І перше, і друге - це вибір і результат наших дій або їх відсутності. Подивіться зараз на свої руки - саме вони створюють ваше життя таким, яким воно є сьогодні й буде завтра", - додала експерт.