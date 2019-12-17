Імунітет на капризи: Лілія Ребрик поділилася головними секретами виховання щасливих дітей

Вранці ведуча програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик будить всю країну і налаштовує на новий день. Крім прямих ефірів, вона також встигає грати в театрі і зніматися в кіно. А ще глядачі побачать Лілію у новорічному шоу "Привіт, 20-ті!". Разом з чоловіком зірка виховує двох прекрасних дочок — Діана (7 років) і Поліна (1 рік). В інтерв'ю LITE Лілія Ребрик розповіла, як прищеплює дівчаткам корисні звички і справляється з примхами, а також поділилася іншими секретами виховання дітей.

Ваші секрети виховання дітей – це...

Бути прикладом і бути з ними чесними. Дуже важливо бути чесними з дітьми, адже брехню вони відчувають і потім цією ж монетою будуть тобі платити. А ще – не нав'язуватися. Дуже хочеться, щоб діти, дивлячись на тебе, хотіли бути схожими, але при цьому будували своє життя, а ми повинні просто оберігати і направляти.

Що дозволяєте дітям, а що табу для вас?

Ми намагаємося дати дітям все... намагаємося. Просто те, що небезпечно для життя або небезпечно в принципі, ми пояснюємо і захищаємо. Але в момент, коли дитина чогось хоче – марно. У такі моменти ми перемикаємо їх увага на щось не менш цікаве. Ось, наприклад, у Поліни є серйозна мета – залізти на верхній ярус двоповерхового ліжка. Варто лише на хвилину залишити її, вона вже на третій сходинці. У мене в ці хвилини завмирає серце, але з іншого боку – це її мета. Як не намагалися відвернути, переманити – вона повторює це знову.

Як прищеплюєте корисні звички? І як відучаєте від чогось поганого?

Прищеплювати корисну звичку, як і відучувати потрібно виключно своїм прикладом і в ігровій формі. Тому що чим більше ти будеш говорити: "Треба чистити зуби", "Треба мити руки", тим більше дитина буде шукати можливості цього не зробити, спробувати ухилитися. На те вона й дитина. Адже якщо ти не заправляєш з ранку постіль, то малюк ніколи в житті не буде цього робити. Якщо не робиш зарядку вранці – чого ти хочеш від дитини? Якщо ти їси солодке, то він не буде їсти тільки селеру і моркву. А якщо покажеш, що вмиватися весело, дитина захоче це робити.

Тріо красунь: Лілія Ребрик з доньками знялася у новорічній фотосесії

Як справляєтеся з примхами?

А в мене імунітет на примхи. Я з ними справляюся, намагаюся просто не реагувати. Я навіть сказала, що випущу серію фотографій з Поліною, адже вона неймовірно філігранна в примхах – прямо в'є мотузки. Знаєте, час від часу думаю, що якщо б Поліна народилася перша з таким характером – я б сто разів подумала з приводу другої дитини. Мене, можливо, навіть складніше було б умовити (сміється).

З чоловіком є якісь розбіжності у вихованні дітей?

Ні. Абсолютно. Я йому вдячна, що він змушує мене іноді простіше дивитися на речі. Наприклад, Діана мені нещодавно на питання: "Чому "добре", а не "відмінно"?", відповіла, що "дві "добре" – це більше, ніж одна "відмінно". Ну це дуже логічно! Я не хочу, щоб дитина була заучкою, нехай вона краще зможе пояснити ці "добре". Мене це посміхнуло всередині. Це круто! Ну знову таки Андрію дякую. Тому що він простіше до цього ставиться.

Нагадаємо, раніше Ребрик похвалилася кулінарними вміннями донечки-господарочки.