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Ілона Маска звинувачують у побитті Ембер Херд: мільярдера викликали до суду

Автор: Світлана Мащенко

Джонні Депп подав новий позов до суду у справі про побиття його колишньої дружини, американської актриси Ембер Херд. Тепер учасником процесу стане мільярдер і винахідник Ілон Маск, якого пов'язували стосунки з дружиною зірки "Піратів Карибського моря"

Про це пише Deadline.

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Повідомляється, що після програшу судового процесу проти Ембер Херд іі таблоїду The Sun Депп вирішив взяти реванш. І ціна питання тепер 50 мільйонів доларів.

57-річний актор намагається відновити постраждалу репутацію, після того як таблоїди назвали його "людиною, що б'є жінку". Депп звинувачує The Sun у наклепі. І до справи він хоче долучити засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска, який мав роман із його дружиною.

Мільярдер вже отримав повістку до суду від адвокатів актора. І звинувачення небезпідставні. Представників знаменитості цікавлять подробиці, що стосуються справи з британським таблоїдом The Sun і "будь-яких звинувачень у фізичному або домашньому насильстві" щодо Ембер Херд.

Адже у Деппа є козир - відео, злите в мережу. На ньому актриса зраджує чоловікові у їхньому ж будинку ще до офіційного розриву. Справа була в 2016-му році, коли пару бачили в пентхаусі Джонні Деппа. Нібито там у Маска і Херд був секс утрьох, а третьою була ще одна знаменитість - модель і актриса Кара Делевінь.

Пізніше працівники маєтку Джонні Деппа запевнили, що бачили на обличчі Ембер Херд синці після того, як вона таємно зустрічалася з винахідником. Охоронці переконані, що актрису бив саме Ілон Маск.

Нагадаємо, що Джонні Депп і Ембер Херд були одружені 15 місяців. Після розлучення обидва звинуватили один одного в побоях. Херд і Депп познайомилися на зйомках фільму "Ромовий щоденник" в 2009 році.

Раніше ми писали, що Ілон Маск викликав президента РФ Путіна на розмову.

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Новини України Илон МаскДжонни ДеппЭмбер Херд
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