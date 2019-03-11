Господиня: домашня Лілія Ребрик похвалилася своїм улюбленим блюдом

Підписниці, в коментарях до посту телеведучої, теж вирішили поділитися парочкою вишуканих рецептів
Телеведущая Лилия Ребрик, не только мастер прямых эфиров утреннего шоу на одном из украинских каналов, танцовщица и гимнастка (некоторые профессиональные трюки Лилия демонстрирует прямо на съемочной площадке), актриса и прекрасная мама двоих дочек, но и замечательная хозяйка. Об этом поклонники знаменитости узнали из ее Instagram, в котором Лилия опубликовала фото всей семьи в домашней обстановке, а так же поделилась рецептом блюда, которое просто обожает.
Фото: Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
"Мои любимые блины (тесто обычное - муку, яйца и молоко), а начинки могут быть самые разнообразные (и сладкие, и соленые, и полезные и не очень)", - раскрыла секрет телеведущая, а чтобы подтвердить свои слова тут же выставила фото собственноручно приготовленных блинов с начинкой.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Кроме того, она рассказала, чем предпочитает начинять блины.
"Сегодня можно все! Даже со сгущенкой. Но наши с Андреем Диким любимые - это: сыр Филадельфия (намазать), шпинат нарезать и выложить кусочками слабосоленой семги. Ммммм .... Приятного аппетита!" - пожелала поклонникам хозяйственная знаменитость.
Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчицы в долгу не остались и написали в комментариях рецепты блинов и начинок, которые любят они.
Напомним, что недавно телеведущая поделилась фото четырех поколений семьи, показав фото с дочкой, мамой и бабушкой.
А еще, Лилия Ребрик в студии утренней передачи станцевала босиком "лунную походку".