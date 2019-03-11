Господиня: домашня Лілія Ребрик похвалилася своїм улюбленим блюдом

Підписниці, в коментарях до посту телеведучої, теж вирішили поділитися парочкою вишуканих рецептів

Телеведущая Лилия Ребрик, не только мастер прямых эфиров утреннего шоу на одном из украинских каналов, танцовщица и гимнастка (некоторые профессиональные трюки Лилия демонстрирует прямо на съемочной площадке), актриса и прекрасная мама двоих дочек, но и замечательная хозяйка. Об этом поклонники знаменитости узнали из ее Instagram, в котором Лилия опубликовала фото всей семьи в домашней обстановке, а так же поделилась рецептом блюда, которое просто обожает.

Фото: Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Мои любимые блины (тесто обычное - муку, яйца и молоко), а начинки могут быть самые разнообразные (и сладкие, и соленые, и полезные и не очень)", - раскрыла секрет телеведущая, а чтобы подтвердить свои слова тут же выставила фото собственноручно приготовленных блинов с начинкой.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, она рассказала, чем предпочитает начинять блины.

"Сегодня можно все! Даже со сгущенкой. Но наши с Андреем Диким любимые - это: сыр Филадельфия (намазать), шпинат нарезать и выложить кусочками слабосоленой семги. Ммммм .... Приятного аппетита!" - пожелала поклонникам хозяйственная знаменитость.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчицы в долгу не остались и написали в комментариях рецепты блинов и начинок, которые любят они.

"Тертый творог с черникой затем разогреть 10 сек. Вкуснятина", - katrine_marianna

"Добрый вечер Лилия! Хочу выразить Вам свое восхищение как матери, хозяйке, супруге. Хочу попросить Ваш точный рецепт теста для блинов, ну и с начинкой, пожалуйста", - alenahorsun

"На днях внутрь теплого блина завернула пару кусочков салями тоненькой, вся упаковка колбасы и пошла сразу", - zolushkalena

"А ещё авокадо добавить!" - nataly_banit

"Я тоже обожаю именно с сыром и сёмгой, попробую ещё шпинат положить", - veraveronn

"1. Парфе из печени (внутрь блинов) на это кармелизона груша и орехи. 2. Филадельфия, руккола, груша, черри, сыр бри. 3. Курица, вяленые томаты, арахис и филадельфия", - marcysia281

"Сыр, много сыра)), курочка отварная, яйцо перепелиные и грецкий орех", - alena_manzholii

"Хозяюшка, мамочка, какие вы молодцы, а наша семья любит с мясом и грибами, а если без начинки, то всегда макаем в мёд...всем смачного", - ekaterina21225

Напомним, что недавно телеведущая поделилась фото четырех поколений семьи, показав фото с дочкой, мамой и бабушкой.

А еще, Лилия Ребрик в студии утренней передачи станцевала босиком "лунную походку".