Крижане серце II: в прокат виходить продовження улюбленого мультфільму про безстрашну Ельзу

В кінотеатрах України стартував показ продовження пригодницького мультфільму - "Крижане серце II". Нагадаємо, що перша частина барвистої історії вийшла у 2013 році. Мультфільм був натхненний казкою Ганса Крістіана Андерсена "Снігова королева". За сюжетом хоробра принцеса Анна і простий хлопець Крістофф разом з оленем Свеном і сніговиком Олафом відправляються в небезпечну подорож по засніжених гірських вершин, щоб спробувати знайти старшу сестру Анни - Ельзу, яка ненароком наклала закляття на їх королівство і тим самим прирекла на вічну зиму його жителів.

Крижане серце II: сюжет і трейлер мультфільму

Крижане серце 2. Офіційний трейлер 1 (український)

Для розгадки великої таємниці казкового королівства, улюбленим героям належить здолати цілий ряд випробувань за межами рідного краю. Любов, дружба та позитив Олафа згодяться, а спецефекти зможуть занурити в крижаний світ Ельзи та Анни, подарувавши магічний світ.

Відзначимо, за головну героїню, Анну, в українському дубляжі співає Марія Яремчук. Співачка вже вдруге подарувала свій голос цій стрічці від Disney.

Цікаві факти про фільм "Холодне серце 2":

58-й фільм студії "Walt Disney Animation Studio".

Перший тизер набрав рекордну кількість переглядів - 116,4 мільйонів переглядів за перші 24 години.

Десятий анімаційний сиквел Disney/Disney-Pixar, після "Історія іграшок 2" (1999), "Історія іграшок: Велика втеча" (2010), "Тачки 2" (2011), "Літаки: Вогонь і вода" (2014 року), "У пошуках Дорі" (2016), "Тачки 3" (2017), "Суперсімейка 2" (2018), "Ральф проти Інтернету" (2018) і "Історія іграшок 4" (2019).

Одну з ролей озвучив переможець Еммі Стерлінг К. Браун.

Дивитися розклад сеансів можна тут.

Кадри з фільму

Деталі: