Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому тиждень готує грандіозний успіх і зміни

Овен

На цьому тижні Овнів можуть спробувати зробити "козлами відпущення". Не дозволяйте собі втручатися в конфлікти і спори, візьміть тайм-аут і залиште винуватців самих розсьорбувати заварену ними кашу. Тим більше, тиждень сприяє відпочинку в колі близьких і бажано на природі. Спілкуйтеся з друзями, фліртуйте, насолоджуйтеся життям і готуйтеся до кінця тижня отримати приємні бонуси - чи то у вигляді корисних знайомств, чи то у вигляді дзвінкої монети. І нехай на зло недоброзичливцям у вас все буде добре!

Телець

На цьому тижні може гостро постати питання дефіциту грошей. Намагайтеся не зациклюватися на цій темі і не перетворюйтеся в зануду - до кінця тижня фінанси припинять "співати романси", і у вас вийде вирівняти своє матеріальне становище. Головне - не пропустіть вигідний контракт або пропозицію, які дозволять забути про злидні! На любовному фронті у найближчих сім днів, на жаль, хмарно та й навряд чи вам зараз до любовних пригод - занадто багато стресів і важких дум. Вам терміново потрібен релакс!

Близнюки

У важкі часи можливе сум'яття духу, і ваші почуття можуть бути загострені протягом всього тижня, а самі ви відкриті для контактів з нематеріальним світом. Звертайте увагу на сни - вони можуть бути, якщо не віщими, то вже точно вкажуть на "корінь проблем". І не здумайте боротися з екзистенціальною кризою, пішовши у нестримний загул - "істину у вині" або "другу половинку" в барі знайдете навряд чи, а ось потім повернутися до нормального ритму життя буде тяжко точно!

Рак

Якщо ви встигли зібрати "золотий фонд ", саме час подумати про інвестиції у власний розвиток і виході з аматорських рамок"! Рішення покинути межі свого "панцира" може датися не легко, але якщо ви зараз, зробивши крок вперед, за звичкою одразу ж зробите два кроки назад, ризикуєте до літа застрягти у своїй зоні комфорту (яка ось-ось перетвориться на болото) і заздрити успіхам інших - більш рішучих людей До речі, на любовному фронті теж час переходити до рішучих дій!

Лев

На цьому тижні Левам доведеться шукати місце балансу між чуттєво-емоційною сферою та фінансовою. Від любовних перемог душа буде співати серенади, а от фінанси, на жаль, легко можуть заспівати романси. Постарайтеся співвідносити свої бажання з реальними можливостями і пам'ятайте, що "царські подарунки" не завжди йдуть на користь іміджу: зараз вони можуть обернутися пилом, пущеним в очі... До речі, побережіть в найближчі дні очі і уникайте різких перепадів температур: судини можуть підвести!

Діва

Для Дів тиждень загрожує неабиякими перевантаженнями, неполадками і накладками в професійній сфері. Бажання взяти на себе непосильну ношу легко може вибити з колії - на жаль, ви не семижильні, та й організм давно натякає взяти тайм-аут! По можливості чергуйте навантаження з фазами відпочинку і приділіть увагу близьким і сімейному вогнищу. Зараз якраз той випадок, коли робота - не вовк і в ліс не втече, а от близькі люди можуть дистанціюватися, відчуваючи себе непотрібними!

Терези

Тиждень сповна винагородить працьовитих і креативно мислячих Терезів, особливо у професійній сфері. А ось тих, хто ухилявся від роботи і чекав манни небесної, на жаль, чекає "штрафбат". Як говориться, кожним Терезам воздасться по справах! До речі, в любовній сфері терміново пора знижувати значимість кількісних характеристик і замислитися, нарешті, про якісні. Ну, насправді, Терези, вистачить розгойдувати свої "чашечки" і витрачати енергію в нікуди! Тим більше, кінець тижня вимагатиме від вас мобілізації всіх сил.

Скорпіон

Для Скорпіонів поточний тиждень - прекрасний час для амурних пригод і жуїра, а ось для взяття професійних "еверестів", на жаль, період не підходить: дух авантюризму легко може підштовхнути вас до ризикованих угод, договорів і втягнути в брудні махінації! Так що, дорогі Скорпіони, якщо не хочете вжалити самих себе або нарватися на чуже жало, краще відкладіть реалізацію своїх амбіційних планів на сім днів Ах, так! Уважно споживайте страви - висока ймовірність харчових отруєнь та алергічних реакцій!

Стрілець

Стрільці на цьому тижні можуть розраховувати на гарний прибуток і реалізацію своїх навіть самих хитромудрих схем! Як кажуть, доля допомагає хоробрим, а вам, дорогі Стрільці, хоробрості і зухвалості зараз не займати. Єдине "але": постарайтеся зупинитися до того, як п'янкий коктейль з азарту і успіху закрутить вам голову. Дегустуйте "вино удачі" з почуттям, розстановкою, маленькими ковтками, як сомельє, намагаючись зберегти її післясмак надовго, а не на якихось сім днів! А ось від алкоголю в найближчі дні краще відмовитися!

Козеріг

Козерогів на цьому тижні можуть закликати до виконання боргових зобов'язань - чи то коштів, чи то моральних. І краще це зробити добровільно, аніж чекати, поки життя почне вибивати з вас борги примусово або на довгі місяці заточить в боргову яму, забезпечивши ярликом неблагонадійності. Споживати легко, а от віддавати і дотримуватися балансу - складніше, але ви обов'язково впораєтеся з цим завданням при підтримці коханих і близьких людей. Один ви зараз, на жаль, не воїн, та й тиждень може видатися травматичним.

Водолій

Водоліїв чекає теж далеко не найприємніший тиждень, насамперед через професійні негаразди і перебої у роботі "фінансового каналу". Доведеться запастися "новопасситом", тугіше затягнути пояси і зосередитися на сімейних справах - споріднені душі допоможуть найменш безболісно подолати цю семиденну "чорну смугу" і запобігти меланхолійниому циклону. Бережіть своє "шкірне Я", дорогі Водолії, ваші шкірні покриви зараз дуже чутливі і вразливі!

Риби

Чекати на цьому тижні підйому активності Рибам не варто: вона або залишиться на колишньому рівні, або трохи знизиться. З іншого боку, у вас є можливість діяти вдумливо і розмірено, не боячись спізнитися застрибнути в останній вагон поїзда. Цей поїзд вже пішов, так що, спокійно дочекайтеся наступного і "підберіть хвости". На любовному фронті таке ж затишшя, і це привід "нагуляти апетит". До речі, про апетит! Постарайтеся уникати надмірностей у їжі - метаболічні процеси зараз вкрай уповільнені.