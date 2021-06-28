Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку: кого чекає фантастичне везіння

Овен

Карта "Закохані" говорить, що Овнам на цьому тижні доведеться прийняти важливе рішення. Якщо визначитеся з цілями і прислухаєтеся до серця, зможете змінити життя на краще. Аркан "Верховна жриця" закликає представників знака діяти, але не поспішати, Слухати знаки Всесвіту, свою інтуїцію і звертати увагу на деталі. Початок липня, судячи з карти "Імператор", буде активним. Ви зможете зробити прорив, якщо станете покладатися на логічні висновки, а не на емоційні пориви.

Телець

Аркан "зірка" каже, що цей період буде дуже успішним для Тельців. Важливо займатися своїми справами і при цьому не боятися провалів, а також не згортати з наміченого шляху. Карта "Суд" вказує на перспективні можливості. Тут головне не сумніватися в собі і діяти активно. Аркан "Сила" рекомендує людям, народженим під цим знаком, мислити позитивно і тоді складні справи будуть даватися з легкістю. У вас є всі сили і знання, щоб виграти.

Близнюки

Карта "Сонце" обіцяє Близнюкам приємні життєві зміни. Аркан каже, що перешкод для втілення в життя найсміливіших планів не буде. Карта "Повішений" означає, що для вас прийшов час розібратися з помилками і недоліками, а також не сумніватися в собі. Карта "Імператор" віщує вам позитивний час, але тільки в тому випадку, якщо ви перестанете потурати хвилинним примхам і бажанням. Аркан каже, що ви будете рішучими, напористими і зможете вирішити найважливіші справи і завдання.

Рак

Аркан "Диявол" говорить Ракам, що вам пора б відмовитися від шкідливих звичок і перестати потурати миттєвим слабкостям. Вас на цьому тижні чекає перевірка на міцність, і щастя буде тому, хто її пройде. Карта "Верховна жриця" підказує, що прийшов час прислухатися до свого внутрішнього голосу і припинити квапити події. А ось аркан "Правосуддя" закликає представників знака бути чесними і зберігати неупередженість у всьому. Стежте за кожним своїм словом, адже оступившись зараз доведеться довго розсьорбувати наслідки помилок.

Лев

Карта "Помірність" говорить Левам про важливість зосередитися на поставлених завданнях і виконувати потрібну роботу без зайвого поспіху. Коли ви знайдете золоту середину, у вас все почне виходити. Аркан "Місяць" попереджає представників знака, що в досягненні нових успіхів вам можуть перешкодити страхи і побоювання. Але боятися не варто, щоб не віддалити намічені цілі. Карта "Відлюдник" закликає вас знайти час для роздумів і відпочинку. Таким способом ви зможете на час випасти зі справ, але використовувати його для того, щоб обміркувати подальші плани і повернутися до їх втілення з додатковим ентузіазмом.

Діва

Карта "Мир" вкаже Дівам на сприятливий розвиток подій. Ваша мета близька і досягти її вийде за короткий час, при цьому не слід ганятися за ілюзіями і сконцентруватися на реальних завданнях. А ось карта "Диявол" вказує, що в середині тижня Діву чекають випробування. Події будуть розвиватися несприятливо для вас, але тільки якщо ви піддастеся примхам і миттєвим бажанням. Аркан "Місяць" вказує на страхи і побоювання, які будуть вам дуже заважати. Боріться з ними, щоб не здаватися в полон власних помилок.

Терези

Аркан "Ієрофант" обіцяє Терезам великі успіхи вже на початку тижня. Але за умови, що ви будете доброчесними, чинити будете чесно і не розмінюватися на дрібниці. Якщо ви задієте свої найкращі якості, успіх не змусить себе чекати. По карті "Диявол" вам доведеться боротися зі спокусами. А ось аркан "Закохані" говорить про необхідність зробити вибір на користь розвитку. Вам належить зробити прорив в справах і особистому житті, при цьому покладатися потрібно на власні відчуття.

Скорпіон

По карті "Сонце" Скорпіонів чекає відмінний початок тижня. Вона вказує на відсутність перешкод і можливість реалізувати найсміливіші плани. Карта "Ієрофант" закликає вас слідувати по обраному шляху і займатися усвідомленою працею, не відволікаючись. Така тактика допоможе успішно завершити перший літній місяць і почати липень з нових досягнень. Карта "Повішений" говорить про необхідність шукати шляхи розвитку, і якщо зустрінете перешкоди, не штурмуйте їх, втрачаючи сили, а знаходьте нові способи для подолання труднощів.

Стрілець

Карта "Сонце" відкриє тиждень, обіцяючи вам прекрасні можливості. Стрільці зможуть досягти успіхів, якщо будуть дивитися в майбутнє з оптимізмом і не стануть опускати рук. "Помірність" в розкладі - карта, яка закликає вас не поспішати. З цього аркану не можна приймати поспішні рішення і квапити події, щоб не упустити значущі деталі. По карті "Суд" Стрільці зможуть звільнитися від труднощів, зробити прорив і завоювати довіру оточуючих. Аркан говорить про можливість завершити справи з минулого в короткий термін, якщо не лінуватися.

Козеріг

Карта "Вежа" вказує на неминучі зміни, і Козероги більше не зможуть від них ховатися. Вони приведуть до кращого, якщо не чинити опір і дати подіям статися. По карті "Колесо Фортуни" Козероги будуть перебувати в епіцентрі подій, не всі з яких будуть зрозумілі. Вам слід плисти за течією, не забуваючи помічати деталі, щоб в потрібний момент приступити до активних дій. За арканом "Імператор" Козероги зможуть знайти відмінну репутацію і завоювати нові вершини.

Водолій

Карта "Ієрофант" говорить представникам знака, що настав час визначитися з планами, перестати витрачати час даремно і почати працювати на власне процвітання. По аркану "Сила" вам важливо зловити настрій на оптимістичну хвилю, щоб тимчасові негаразди не змогли вас вибити з колії. Не відкладайте справи до нових віників і успіх вам забезпечений. Карта "Колесо Фортуни" говорить, що ви зможете зірвати куш, але потрібно уважно стежити за перебігом подій і не приймати необачні рішення.

Риби

Тиждень відкриває аркан "Помірність", який закликає Риб не поспішати, економити сили і тоді ніякі тимчасові труднощі вам не страшні, а результат виправдає всі очікування. "Сонце" - карта перемоги і тріумфу, яка допоможе Рибам поставити крапку в складній справі і навіть відпочити після активної роботи. Карта "Закохані" обіцяє Рибам необхідність робити вибір. Вам доведеться визначитися з подальшими цілями, прислухатися до себе, щоб знайти свій шлях до успіху.