Гороскоп Таро з 25 по 31 січня для всіх знаків Зодіаку: на кого звалиться удача

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку підкаже, кому усміхнеться удача на цьому тижні - з 25 по 31 січня. Таролог дала пораду кожному представнику зодіакального кола, як правильно провести останній тиждень січня, щоб домогтися матеріальних благ, успіхів у коханні і кар'єрі.

Таропрогнозом на останній тиждень січня з нами поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - карта Полювання на єдинорога. Овни, постарайтеся на цьому тижні не дуже завищувати планку: ризикуєте осоромитися і розтратити сили в нікуди. Перегляне, поки не видихалися, або вічно вислизаючу мету, або методи "полювання на єдинорога".

Телець - карта Золота дівчинка. Тельців на цьому тижні чекає пошук балансу між почуттями і думками. І чим швидше серце і розум заспівають в унісон, тим простіше буде позбутися постійно наростального почуття напруги в душі.

Близнюки - карта Падіння. Близнюків чекає вихід за рамки звичного і несподівані сюрпризи, які, з одного боку, здатні вибити грунт з-під ніг, а з іншого, - дозволять припинити "нарікати на дзеркало" і подивитися на себе і реальність іншими очима.

Рак - карта Позолочена клітка. Раків чекає знервований тиждень, оскільки омріяна незалежність опиниться під загрозою і доведеться танцювати під чужу дудку. А, можливо, ви самі накладете на себе обмеження заради збереження чогось цінного чи себе?

Лев - карта Ноша. Левів на цьому тижні може накрити хвилею трудоголізму, тому постарайтеся запастися терпінням і, якщо взялися тягнути, - тягніть! Прийшов час закривати гештальти і "підбирати хвости". І так, збережіть, будь ласка, хребет!

Діва - карта Вампір. Діви, відкладіть "взяття Бастилії" на тиждень - зараз для штурму може не вистачити сил. Союзників на горизонті, на жаль, не бачити і залишається лише міркувати про, поки недоступний, об'єкт жадання або терміново шукати додаткове джерело енергії.

Терези - карта Два обличчя Єви. Тиждень для Терезів очікується динамічний і наповнений невизначеністю. Доведеться бігати між домом і роботою і поєднувати різні ролі, змінюючи соціально схвалювані маски на ходу. Чи вдасться всидіти одразу на двох стільцях, залежить від вас.

Скорпіон - карта Родина. Скорпіони, якщо не хочете потонути у вирі сімейних турбот, не соромтеся делегувати свої обов'язки і турботи членам сім'ї і взагалі підключати у свої проекти інших осіб. І вам перепочинок, і тему довіри пропрацюєте.

Стрілець - карта Весілля. Стрільці проведуть тиждень у святково-піднесеному настрої і умудряться, граючись, вирішити купу справ. До речі, якщо хочете створити союз - любовний чи професійний - дерзайте: взаємне тяжіння гарантовано, як і чудовий результат!

Козеріг - карта Строкатий дудник. Козерогам на цьому тижні уготовано дві ролі на вибір: людини веденого, готового танцювати під чужу дудку; і дудника - майстерного маніпулятора, здатного повести за собою натовп. Яку з ролей виберете ви?

Водолій - карта Сад духів. Водолії на цьому тижні ризикують загрузнути у світі фантазій і надцінних ідей. Саме час пробудитися і узгодити, нарешті, свої думки і дії. Шлях до мети лежить через усвідомлення, а не через "сни наяву".

Риби - карта Безпорадність. Для Риб тиждень може пройти в режимі "сповільненої зйомки". Навряд вийде вкластися в заплановані терміни, віртуозно обійти безліч підводних каменів і зірвати джек-пот. З іншого боку, - а чи не час вам уповільнити свій біг?

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