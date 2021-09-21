Гороскоп на жовтень для Овна: які зміни принесе вам епіцентр осені

До чого готуватися в діловій сфері?

"Для ефективного розвитку бізнесу Овнам в жовтні доведеться працювати в напрямку "атомізованого" контенту. Такий підхід закономірно приведе до успіху. Багато ідей онлайн-бізнесу вдасться реалізувати без істотних вкладень, що викличе у начальства прагнення заохотити вас або навіть просунути по кар'єрних сходах", - розповідає Аріна.

Астролог рекомендує бути обережніше з партнерами по бізнесу, особливо з дісіжнмейкерами - з їх боку можливо неправильно прийняте рішення, яке в кінцевому результаті відіб'ється на вашому іміджі.

"Намагайтеся строго дотримуватися коммітмента у фінансовому сегменті, так як в даному випадку тільки від цього залежить ваше подальше просування по соціальних сходах. Особливу увагу бажано акцентувати на підлеглих - вам не потрібні прості виконавці, а люди, що мають автономність. Для цього їх потрібно слухати, а не тільки давати вказівки", - радить експерт.

Що вас чекає в особистому житті?

Ті, хто знаходиться в пошуку в особистому плані, в жовтні 2021 зможуть повністю реалізуватися. Ви зустрінете людину, стиль життя і характер якої повністю відповідає вашому внутрішньому стану. У перспективі видно дуже хороший потенціал для створення стабільних відносин. Не втрачайте можливості придивитися до колег по роботі - не виключено, що конкретно тією, "вашою" людиною може стати хто-небудь з них.

Здоров'я може підвести

Зробіть упор на стан здоров'я. Настає складний період, коли необхідно бути гранично уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Тревел-блогерам поки краще відпочити, набратися сил. У поїздках в жовтні можуть виникати форс-мажорні ситуації, пов'язані з особистими документами, перетином кордону, фінансами.