Гороскоп на тиждень по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: дізнайтеся, кому пощастить більше всіх!

Гороскоп по картах Таро підкаже, кому із знаків Зодіаку видасться дуже плідний тиждень, який обдарує їх везінням і шансами на успіх. Але деяким з них в цей період доведеться туго. Що чекає кожного з нас - читайте нижче в нашому матеріалі.

Овен

На цьому тижні Овнам корисно дотримуватися режиму і розміреності у всьому, заздалегідь планувати свої дії і розумно розподіляти сили. Завзяття в професійній сфері обов'язково принесе свої плоди, але за умови, якщо ви не станете йти по головах, а виявите благородство і такт! Не дивуйтеся хаотичним стрибкам у грошовій сфері і не намагайтеся відстежити закономірність зростання і скорочення ваших доходів - вона невловима і суперечить логіці. Сприятливий тиждень для романтичних стосунків - ваша чуттєво-емоційна сфера звучить в унісон з природою. Не соромтеся здаватися сентиментальними - цим ви налаштуєте людей до себе.

Телець

Для Тельців тиждень складний - лавина сімейних турбот легко може підірвати здоров'я і вибити колись надійний ґрунт з-під ніг! Постарайтеся не приймати близько до серця ці тимчасові обурення на "сімейному фронті" і не соромтеся делегувати частину домашніх обов'язків членам сім'ї - підтримка та участь повинні бути взаємними. Тим більше, на професійному терені у вас є можливість зробити "еволюційний стрибок" і істотно підвищити свій рейтинг. А ослаблені сімейними або серцевими перипетіями лідери, на жаль, нікому не потрібні.

Близнюки

У Близнюків цього тижня можливе впевнене зростання грошових доходів! Не виключено, що вам надійде пропозиція про нову роботу або роботу за сумісництвом. Або ви відкриєте для себе додаткове джерело доходів. І це поставить вас перед непростим вибором - задовольнятися синицею, надійно затиснутою в руці, або ризикнути вхопити журавля в небі. Перш ніж приймати рішення, подумайте добре, чи не переоцінюєте ви міцність своїх нинішніх позицій і чи не пора розширювати свої перспективи? На любовному фронті все спокійно. А ось від візитів в гості зараз краще утриматися - на чужій території високий ризик опинитися втягнутим у конфлікт.

Рак

Для Раків тиждень в цілому сприятливий - зараз легко можна вирішити "квартирне питання" або прийняти вірне рішення про будь-які передислокації - чи то по службі, чи то в коханні. Доходи у цей період можуть досягти певного плато, яке перестане задовольняти ваші апетити і амбіції. Не поспішайте посипати голову попелом - це тимчасово, і ваша діяльна натура незабаром зрушить грошове питання з "мертвої точки". Уважно придивіться до свого оточення - хтось може почати безпардонно ворушити ваше минуле в надії скомпрометувати вас.

Лев

На цьому тижні левова частка може бути вельми незавидною. Вірогідні низка конфліктів у родині, тривожні пертурбації на роботі, перебої з грошима. На жаль, всі ці негаразди можуть негативно позначитися на вашому здоров'ї і виявитися тим самим горезвісним бумерангом, який прилетів назад у відповідь на ваші неблаговидні вчинки в минулому. Удар по его буде відчутний, але цей несприятливий період ви перенесете досить легко, завдяки вмінню "падати на лапи". Сімейним Левам не рекомендується шукати віддушину у позашлюбних зв'язках - адюльтер дуже скоро укладе вас і ваш шлюб на обидві лопатки!

Діва

Події тижня можуть зосередити увагу Дів на фінансово-економічній сфері - тримаючи ніс за вітром ви легко можете збільшити свій дохід і зайняти вигідну нішу в соціумі. Особливо це стосується Дів вільних професій або тих, що працюють на самих себе! Тиждень сприятливий для встановлення нових корисних зв'язків, вироблення стратегії розвитку і особистісного зростання і накопичень будь-якого спрямування. Так, у ці сім днів роль Плюшкіна піде вам на користь! А ось на любовному фронті очікуються обурення - постарайтеся пройти ці "грозові дощі" гідно і не дозволити їм розмити ваш фундамент любові!

Терези

Деяке зниження доходів не повинне затягти вас у вир депресії, дорогі Терези, і перетворитися в довготривалу тенденцію. Коливання у фінансовій сфері - привід проаналізувати, де і коли ви вчинили "поворот не туди" і оперативно повернутися на правильний маршрут! До речі, на цьому тижні Терезам не варто ігнорувати народну мудрість про скупого, який платить двічі! Часу на сім'ю і кохану людину може катастрофічно не вистачати, і доведеться дуже постаратися, щоб тримати баланс між "чашею любові" і "чашею роботи".

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони можуть бути одержимі турботою про сім'ю та ідеєю здорового способу життя На реалізацію цієї "ідеї-фікс" ви готові будете витрачати не тільки левову частку сил, часу, але і доходів. Цілі, на перший погляд, благородні, проте пам'ятайте про міру і постарайтеся не отруїти близьких своєю надмірною турботою і увагою! Частину енергії краще направити в професійне русло - будь-який простій в роботі у ці сім днів загрожує серйозною стагнацією в найближчому майбутньому! І, по можливості, утримайтесь від далеких поїздок - високий ризик аварій і втрати цінного багажу.

Стрілець

Прикрі невдачі на професійному поприщі, які вірогідні на цьому тижні, не завадять Стрільцям збільшити у ці сім днів свій дохід і жодним чином не відіб'ються на їх привабливості для протилежної статі. Не пропустіть шанс почати все спочатку в коханні і не відмовляйтеся від задоволень - зараз легко вийде поєднувати роботу і свій романтичний настрій. Єдине правило: не хваліться своїми досягненнями - заздрісники пильно стежать за вашим життям, мріючи підставити вам підніжку. Тому дотримуйтеся правила: щастя любить тишу!

Козеріг

Тиждень у Козерогів очікується екзистенційний - ви частіше звичайного можете замислюватися про своє місце у житті і, швидше за все, прийдете до висновку, що ваші зусилля на професійному терені і турботі про щастя коханих і близьких не оцінені і не винагороджені по достоїнству. Об'єктивність, на жаль, на цьому тижні залишає бажати кращого. Тому не поспішайте хапати близьких за горло, вимагаючи додати вам любові - подібна чуттєва корисливість може відштовхнути їх і загострити обстановку в сім'ї. А зараз сім'я для вас - самий надійний тил! Тим більше, що ви входите у власну епоху соціально-професійних змін.

Водолій

Для Водоліїв тиждень безликий - майже нульова професійна активність, дрібні шорсткості у взаєминах із близькими і легке нездужання будуть зміняться такими ж дрібними радощами і короткочасним приливом сил. Просто перечекайте цей спад активності за читанням цікавих книг або занурившись в монотонну і без надмірної активності роботу. А може це натяк Простору, що вам пора відпочити?

Риби

Для Риб тиждень дуже сприятливий - переживання про гроші, роботу і здоров'я відійдуть на другий план, і ви, нарешті, зможете навести порядок у своїй голові, знайти спокій в душі і налагодити "погоду в домі" - вона зараз важливіше всього! У ці сім днів в особистому житті для вас передбачений "зелений коридор", тому насолоджуйтеся любов'ю, спілкуванням з близькими і рідними людьми і набирайтеся сил - вже наприкінці тижня вам може надійти приваблива пропозиція по роботі, приймаючи яку бажано бути у всеозброєнні!