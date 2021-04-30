Гороскоп на травень для Водоліїв: кінець весни принесе неймовірні зміни

Гороскоп на травень 2021 для знака Зодіаку Водолій підкаже, до яких важливих подій і змін слід Вам приготуватися в останній місяць весни. Астролог зазначила, що проблеми можуть з'явитися у сфері особистого життя.
Прогноз на травень 2021 для Терезів зробила відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідному знаку).
Асцендентні Водолії сконцентрують свою увагу на нерухомості, ремонтах, домашніх справах або присвятять час розв'язанню питань майнового характеру, розділом власності, родинним зв'язкам або навпаки скандалам з партнерами та родичами.
Робочий процес буде йти на відмінно, і за це начальник буде регулярно хвалити. У колективі - робоча атмосфера, коли колеги та підлеглі будуть готові спільно домагатися найкращого результату.
Ваша команда буде працювати з ентузіазмом як однодумці. Можливі сприятливі зміни на роботі: нова техніка, більш просторий і комфортний кабінет, інші приємні нововведення.
В особистому житті доведеться похвилюватися, тому що травень принесе суперечливі події. З одного боку, може дуже вдало вирішитися наболіле квартирне питання. У цьому можуть взяти участь ваші родичі. З іншого боку, якщо ви або ваш партнер проявите нетерпіння - будете схильні до розриву відносин. Проявіть витримку, оскільки від вас залежить благополуччя домочадців і гармонія в будинку.
Матеріальне становище буде не тільки стабільним, але і вельми успішним, ваші можливості розширяться. Можуть бути великі доходи з-за кордону, від закордонних проєктів, а комусь запропонують роботу у великій міжнародній фірмі.
Можна отримати високий прибуток від угоди з нерухомості, ймовірна вигідна оренда на тривалий термін і благополучний орендар. Саме час зайнятися придбанням речей для дому – вони будуть вигідними, корисними та довговічними.
В кінці місяця можуть бути неприємні ситуації з дітьми, покровителями, коханими та друзями. Можливо, ситуації складуться так, що доведеться з кимось розлучитися назавжди та залишити це в минулому.