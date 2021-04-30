Гороскоп на травень для Риб: що зміниться в сфері кар'єри, любові і фінансів в кінці весни

У травні сфера вашого впливу буде сильно обмежена. Ви опинитеся в невільному становищі, в сильній залежності від обставин, умов або колег, друзів, знайомих, начальства або родичів.

Це може заважати та дратувати. Швидше за все ви будете зайняті оформленнями документів, навчанням, поїздками, вимушеними відрядженнями, збором інформацією, моніторингом, продажами та пошуком нових клієнтів. Логістична, комерційна, посередницька та консультаційна діяльність піде вгору.

Крім того, активізуються таємні вороги, які будуть щосили намагатися похитнути вашу репутацію. Вас захочуть обмовити, перешкодити кар'єрі, втягнути в інтригу.

Тримайтеся подалі від заздрісників, кожен ваш крок і кожне слово повинні бути вивірені та розсудливі. Взагалі, період загрожує дезінформацією, обманом, інтригами. У цей непростий час слід менше контактувати з авантюристами та нечесними особистостями, не довіряти всьому, що чуєте, бути акуратним і чесним в словах і вчинках. Оскільки в кінці місяця є ймовірність втратити статус, посаду, кар'єру, вплив, подія пов'язана з сім'єю або щось важливе для вас. Так само будьте уважні до батьків, через те, що їх стан здоров'я може погіршитися.

Бізнесменам слід бути дуже уважними до будь-якої інформації, друга половина місяця не підходить для розширення і масштабування бізнесу.

Травень добре підходить для знайомств, навчання, зустрічей з друзями, подорожі з дітьми, роздумів, оздоровлення в санаторії, творчості. Може виникнути інтерес до іноземних мов, духовних практик, і тут буде супроводжувати успіх.

В останній декаді місяця стережіться ДТП, будьте уважні на вулицях, ні в якому разі не вживайте сумнівний алкоголь, на природі остерігайтеся комах і не переохолоджуйтеся.