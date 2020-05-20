Гороскоп на червень по картах Таро: які сюрпризи чекають на всі знаки Зодіаку

Гороскоп 2020 на червень по картах Таро для всіх знаків Зодіаку розповість, які сюрпризи приготувала Вам доля у фінансах, кар'єрі, любовній і сімейній сфері, а також стосунках з оточуючими. Гороскоп склала для Styler таролог-практик Інна.

Овен

Основна характеристика – поновіть знання, оточення, методи.

Фінанси. Остерігайтеся друзів і колег, яким Ви свого часу допомагали ставати на ноги. З ними дохід навряд чи зросте. Можливо, навіть будуть втрати з такими "друзями".

Кар'єра. Ваші схеми та кар'єрні бажання можуть спрацювати, лише якщо Ви докладете зусиль і будете особисто все контролювати.

Кохання. Обережно, Вами маніпулюють, але ці маніпуляції легко викрити, якщо Ви застосуєте свої знання людських стосунків.

Відносини. Особисті стосунки можуть бути ускладнені діловою складовою. Може, не варто все переводити на ділові рейки.

Сім'я. Ситуація в сім'ї можуть загостритися настільки, що це призведе до службового роману. Не виключно, між вами і Вашим підлеглим.

Тілець

Основна характеристика – вдалий час для нових справ і проєктів.

Фінанси. Фінансове становище може покращитися лише тоді, коли Ваші проєкти будуть відповідати духу закону. Ніяких "схематозів"!

Кар'єра. Зверніться за допомогою саме до родинних зв'язків і близьких людей. Вони – ваша опора в кар'єрному зростанні.

Кохання. У Вас є шанс бути беззаперечним авторитетом у коханих і в потенційної другої половинки для зміцнення або побудови стосунків. Чи скористатися цим шансом – вирішувати Вам.

Відносини. Зараз не найкращий час розривати стосунки з оточуючими. Принаймні, кардинально і безапеляційно. Адже правда не на Вашій стороні в цьому місяці.

Сім'я. Так, у сім'ї бувають капкани й пастки. Придивіться – можливо, Ви вже в такій ситуації. Не треба так сліпо довіряти людям.

Близнюки

Основна характеристика – інколи для отримання нового потрібно зруйнувати старе.

Фінанси. Безапеляційність і безкомпромісність – це не Ваш гасло цього місяця для отримання доходу. Більше гнучкості для покращення фінансів Вам не завадить.

Кар'єра. Є борги перед колегами? Рекомендується якомога швидше віддати, тому що це може негативно вплинути на Вашу роботу (бізнес) в подальшому.

Кохання. Якщо не впевнені, що все можна буде "склеїти" пізніше – не трощіть все під корінь. Повернути на краще буде важко.

Відносини. Відносини з оточуючими – це завжди робота. І не завжди легка. Тому іноді розрив старих відносин – це шанс отримати більш потрібні саме Вам стосунки.

Сім'я. Можливо, зараз саме час зрозуміти, що старі сімейні традиції не працюють для підтримки сімейного вогнища яскравим та теплим. Започаткуйте нові (але обговоріть це з родиною).

Рак

Основна характеристика – зверніть увагу на Ваші стосунки з близькими людьми.

Фінанси. Поліпшення фінансового положення можливе при Вашій співпраці із справжніми професіоналами. Самотужки можете не впоратися з цілями отримання прибутку.

Кар'єра. Вам можна позаздрити. Велика ймовірність, що все буде без інтриг, авралів. Спокій на роботі теж іноді потрібен.

Кохання. Іноді кохання не завжди є коханням. Цей місяць може принести Вам розуміння, що придумане вами кохання – це просто залежність від конкретної особи.

Відносини. Відносини з оточуючими – це Ваш шанс в цьому місяці знайти те, чого (чи кого) шукаєте. Не зіпсуєте такий шанс, просто уважно придивіться.

Сім'я. Час для віддаленості і відчуженості минув. Саме час для душевних розмов, а можливо, і для зізнання в коханні.

Лев

Основна характеристика – все чудово! Але є невеликі нюанси.

Фінанси. Матеріальне становище може похитнутися. Не критично, проте витрати слід переглянути.

Кар'єра. Можливий обман при гарних обіцянках. І не довіряйте боржникам – краще все оформити документально.

Кохання. У цьому місяці саме Ви – об'єкт кохання і поклоніння. Але не користуйтеся в корисливих цілях Вашим тимчасовим становищем. Бо пізніше омана впаде і Вам пригадають Вашу корисливість.

Відносини. Мета не завжди виправдовує засоби. Подивіться навколо – поруч є людина, яка може допомогти в досягненні важливих для Вас цілей.

Сім'я. На щастя, не завжди треба боротися до крові або як на війні. Переведіть дух, зараз все спокійно.

Діва

Основна характеристика - будьте добрими, але не добродушними.

Фінанси. Важка ноша влади нарешті не буде такою важкою щодо отримання доходів. Розправтесь і займіться рутинними, але важливими справами.

Кар'єра. Між батогом і пряником в цьому місяці виберіть пряник. Добре ставлення – теж дієвий засіб для кар'єри.

Кохання. Не тисніть авторитетом на стосунки. Добре по-новому поглянути на кохання і його значення для Вас. Поставте нові цілі – зараз вони більш досяжні.

Відносини. Втома? Ні! Наснага і вперед! Без критики і засудження більше буде користі для відносин в червні.

Сім'я. Закон доброти – це закон збереження сімейних відносин. Але наївності не допускайте.

Терези

Основна характеристика – подумайте, хто з Вами в грі.

Фінанси. Можливо, що робили проєкт разом з хорошими знайомими, а розгрібати неприємні наслідки будете Ви самі. Увімкніть "холодну голову".

Кар'єра. Ті, хто з Вами поруч будуть в червні, хороші оратори, але погані виконавці. Врахуйте це в роботі.

Кохання. Довго не думайте, бо можуть бути більш кмітливі і наполегливі. Вирішили – дійте!

Стосунки. Дух суперництва може перерости у справжню ворожнечу, яка може розчавити стосунки.

Сім'я. Ймовірне розчарування в сімейних цінностях. Пам'ятайте – це не катастрофа, це просто один з етапів у житті.

Скорпіон

Основна характеристика – можливо, зараз саме час відсікти те, що себе вичерпало. Однак не пораньте себе.

Фінанси. Час вийти з кризового морального стану і переглянути методи заробітку і доходів, які вже не працюють. Шукайте нові. Дохід залежить від Ваших вольових рішень

Кар'єра. Дійте рішуче і без заперечень, перед цим зваживши саме на Ваші бажання. Немає часу на сентиментальність (але ще раз – не пораньтеся).

Кохання. Ось тут швидкість не на Вашу користь. Не дійте зопалу. Заспокойтеся і оцініть шанси й ситуацію для отримання бажаного.

Відносини. Ваше щастя здається стабільним. Не руйнуйте гармонію необережними словами чи діями.

Сім'я. Ваші вміння згладити гострі кути збереже сім'ю.

Стрілець

Основна характеристика – не час для хитрощів.

Фінанси. На ваш дохід можуть сильно впливати державної структури (контролюючі органи особливо). Велика ймовірність штрафів.

Кар'єра. Не вірте обіцянкам, вимагайте доказів та обґрунтувань.

Кохання. Не час ділитися проблемами з коханими або потенційними половинками. Саме зараз Вас можуть зрозуміти неправильно.

Відносини. Не намагайтеся побудувати і розвивати відносини на брехні – не повірять і викриють.

Сім'я. Не варто в сім'ї посилювати свої лідерські якості шляхом лицемірства і обіцянками. Це загроза стосункам.

Козеріг

Основна характеристика – будьте чесними, але не будьте наївними.

Фінанси. Зараз не той час, щоб вірити порожнім обіцянкам заради поліпшення фінансової ситуації. Поруч з Вами є шахраї, тому вимагайте документи, обґрунтування.

Кар'єра. Можливі розчарування і апатія. Це просто так є зараз, так буде не завжди.

Кохання. У цьому місяці любов треба завойовувати. Чесними підходами, із залученням коштовних подарунків. Але ж Ви самі хочете, чи не так?

Відносини. Застій у відносинах з оточуючими. Адже часто видаєте бажане за дійсне. Зверніть увагу на більш корисні та практичні відносини. Це зараз краще, ніж ефемерні і ностальгічні стосунки.

Сім'я. Відносини у родині не мають яскравого забарвлення, але є певна нещирість у стосунках. Це так в червні. А в липні побачимо...

Водолій

Основна характеристика – галасу багато, а діла мало.

Фінанси. Станьте тією особою, яка задає правила гри, а не пасивним учасником. При цьому, задля досягнення фінансового результату, варто використати Вашу природню чарівність.

Кар'єра. Можливо, не всі Ваші друзі на роботі – справжні друзі. Будьте обачливими – з подачі таких "друзів" Ви можете опинитися у центрі скандалу.

Кохання. Ваш егоїзм може стати причиною конфлікту, в який будуть втягнуті й Ви, і Ваш обранець (обраниця), і спільні друзі.

Відносини. В суперечках народжується істина. Головне – не допустити в червні перегріву ситуації у стосунках з оточуючими.

Сім'я. І в сім'ї інколи присутній дух обману. Будьте більш скептичні до інформації, яку отримаєте від родичів – перевірка не завадить.

Риби

Основна характеристика – не робіть необдуманих витрат, не час для цього.

Фінанси. Не вистачає стільки коштів на розваги, скільки б хотіли? Зекономите зараз – подякуєте пізніше, попереду зміни.

Кар'єра. Не дуже приємні звістки, які можуть призвести до непередбачених витрат. Можливо, з курсами чи навчанням, які доведеться оплачувати вам.

Кохання. Не виключено, що нинішня загальна ситуація змусить Вас переглянути існуючі відносини. Або це просто весняна апатія. У будь-якому випадку, не викидайте негатив на оточуючих – потім Вам не пробачать.

Відносини. Не перехитріть самих себе. Бо втратите тих небагатьох справжніх друзів, які з вами, попри всі негаразди.

Сім'я. Можливі непередбачені витрати на представниць старшого покоління (мами, бабусі, тещі, свекрухи). Саме ці витрати можуть бути наріжним каменем конфліктів.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку зможуть легко розбагатіти в червні.