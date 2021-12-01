Гороскоп на грудень 2021 кожному знаку Зодіаку: які зміни принесе всім нам кінець року

ОВЕН

У діловій сфері можуть бути труднощі

На думку експерта, в грудні Овнів можуть чекати помітні проблеми особливо в професійній і юридичній сфері, клієнти можуть бути незадоволені і вимагати назад свої грошенята.

"Також можуть бути проблеми з аліментами, банками, боргами податковими та іншими інстанціями. Тому для вас в грудні дуже важливо проаналізувати свій життєвий напрямок, оскільки саме в цьому місяці закладається основа успіху майбутнього року", - радить експерт.

Для людей науки чітко простежується потенціал для захисту дисертації або подальшого просування по кар'єрних сходах.

Менеджерам пора переглянути свої бізнес-плани, віддаючи пріоритет головним напрямам своєї діяльності.

Надзвичайно благотворний місяць і для Овнів творчого плану.

Що чекає Овнів в особистому житті

Самотнім рекомендовані передноворічні вояжі - різдвяний тур відкриває велику перспективу для колишніх знайомств, так як ретро Венера нічого нового путнього вам не світить.

Сімейні також цілком можуть спланувати подорожі в теплі країни. За затемненням можуть відкритися нові горизонти і можливості в закордоні і по подорожах.

Бонуси і "плюшки" все ж будуть

Овни, яким доведеться інтенсивно працювати, нервувати і потіти в грудні, не залишаться без нагород. Вони можуть розраховувати на прихильність керівників, що в подальшому призведе до просування по службі і до збільшення фінансових доходів.

Крім того, є величезний шанс отримати премії або бонуси безпосередньо перед Новим роком - в результаті успішних імпортно-експортних операцій, виплати дивідендів, інше.

Однак при цьому бажано остерегтися фінансових авантюр, так як вони можуть призвести до обману і розорення.

Не варто зв'язуватися з валютними операціями, вкладати в акції цінних паперів, брати кредити.

Зірки говорять про високий ризик аварійних ситуацій на дорогах, а тому найкращим виходом із ситуації буде своєчасне оформлення страховки на транспортний засіб.

Що чекає у сфері здоров'я Овнів

Овни-батьки повинні більш уважно поставитися до здоров'я своїх дітей. У грудні для них є великий ризик простудних і ЛОР-захворювань.

Самі Овни можуть також відчути невелике нездужання - менше агресії. Превентивні заходи допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Новий рік краще відзначити з яким-небудь іноземцем або далекими - братами-сестрами, в поїздці, закордоном або онлайн.

ТЕЛЕЦЬ

Вас чекають кар'єрні успіхи і просування

"Працьовиті і терплячі Тельці отримають в грудні 2021 за своїми заслугами. Однак їм все ж доведеться докласти додаткових зусиль, щоб скористатися ситуацією в повній мірі. У деяких випадках навіть доведеться піти на серйозні ризики", - говорить експерт.

За словами астролога, результат буде вартувати того - вас чекає визнання партнерів по бізнесу, підвищення рівня матеріального добробуту. В цьому випадку Тельці захочуть все і відразу, але при цьому зірки радять правильно визначитися з пріоритетами і відпустити те, що заважає.

Аріна Артуровна радить в такій ситуації постаратися більше делегувати колегам і менше контролювати.

Фінансова сторона теж порадує

У фінансовому плані у Тельців очікується прихід: премії, спадок, виплата аліментів або дивідендів. Або ваш партнер побалує вас подарунками.

Тельці-виконавці можуть очікувати оцінку свого професіоналізму в грошовому еквіваленті в останній декаді місяця. Цілком успішними для багатьох виявляться партнерські проекти.

Тельці-керівники повинні чітко заявити про свої пріоритети підлеглим - від його позиції в даному моменті залежить майбутнє компанії. Можливо, вам навіть доведеться проявити твердість і оголосити про розпуск частини старої команди і набір нових співробітників.

Ті, хто знаходиться в пошуку більш вигідної роботи, можуть розраховувати на появу хороших вакансій - причому на базі компаній-партнерів вашого підприємства.

"Бажано приділити увагу проектам, пов'язаним з поїздками за кордон, інвестиціями та старим, перевіреним партнерам. Все це може принести хороший прибуток в майбутньому році", - рекомендує експерт.

Грудень сприяє Тельцям в плані великих покупок, але так само є ризик накупити багато непотрібних речей і інфосміття, тому не потрібно вірити гучним заголовкам онлайн-курсів від блогерів "як виконати свої бажання за 10 днів і т. д."

Планети вказують на великий потенціал доходів, пов'язаних з нерухомістю. Це може бути продаж або оренда заміських будинків, пентхаузів або просто квартири або офісу.

Ви можете зустріти справжню любов

В кінці року, що минає, самотні Тельці можуть зустріти другу половинку в поїздці або подорожі, а так само в судах, органах опіки, податкових.

Для тривалих подорожей грудень не підходить. Якщо немає можливості відкласти поїздку, заплановану заздалегідь - приділіть пильну увагу оформленню документів, віз, страховки.

Здоров'я може підвести

Небезпечний період в плані здоров'я, можуть бути різного роду гострі стани. Краще поберегти себе на свята, щоб не опинитися на лікарняному ліжку.

Тельцям краще провести свято вдома, затишно в інтимній обстановці без всяких ризиків і пригод, інакше доведеться розплачуватися або грошима, або здоров'ям.

БЛИЗНЮКИ

"Грудень - ідеальний час для роботи над помилками у Близнюків. Перш за все це стосується світоглядних поглядів - знаку потрібно шукати проблеми не в середовищі оточуючих, а в самих собі", - говорить експерт.

При правильних умовиводах основна життєва проблема обов'язково залишиться в майбутньому позаду. Рекомендовано зробити візит до психотерапевта, поїздки на Тибет і Мачу-Пікчу та інші види діяльності, що розташовують до філософії.

У відносинах і діловій сфері настають цікаві події

У партнерстві Близнюків очікують яскраві і знаменні події, пов'язані з партнерами по шлюбу, бізнесу, клієнтами або ворогами. Це і знайомства, що ведуть до серйозних стосунків, і укладення договорів, і розставання, і скандали.

У кого вже є партнер, той може очікувати на переформатування цивільного шлюбу в офіційний.

Також ви можете очікувати повернення коштів з яких-небудь причин, можливо це повернення боргу або вам повернуть гроші за тур, в який ви не зможете поїхати.

В цілому, можуть бути фінансові питання пов'язані боргами, аліментами, кредитами або загальним капіталом з партнером по бізнесу.

Кар'єра може піти "під гірку"

У тому випадку, якщо продуктивна для шлюбу зустріч не відбудеться, грудневі контакти привнесуть безліч цікавих дискусій і корпоративної колаборації.

"Все це дає відмінні передумови для зростання професіоналізму і розвитку кар'єрного зростання. Уміння гідно брати участь в дискусіях, знаходити компроміси, акцентувати на продуктивності консультацій вказує на те, що в професійному сенсі Близнюків чекає успіх. У грудні у всіх сенсах головне - це знайти консенсус", - впевнена астролог.

У плані фінансових витрат слід поберегтися. Потрібно всіма силами намагатися уникати спокус грати на біржі, робити необґрунтовано високі ставки.

Велику увагу рекомендовано приділяти правильності оформлення юридичної документації, особливо якщо справа стосується бізнесових структур. Варто звернути увагу на творчі проекти - вони здатні принести відчутний прибуток.

Діти Близнюків в грудні покажуть хороші результати в творчості або спорті. Приділяючи увагу заходам безпеки під час проведення новорічних свят, турботливим батькам-Близнюкам вдасться уникнути багатьох проблем, пов'язаних з травмонебезпечними ситуаціями.

Зі здоров'ям можуть виникнути проблеми

У плані здоров'я самопочуття дорослих представників знака Зодіаку може трохи погіршитися, але безпосередньо до Нового року організм стабілізується, дозволяючи провести час з максимальною користю.

"Свята краще відзначити з партнером по шлюбу або бізнесу, клієнтом або кращим другом (подругою)", - резюмувала експерт.

РАК

Що вас чекає в діловій і фінансовій сфері

Експерт вважає, що в грудні Раки будуть самовіддано працювати заради підвищення фінансового стану. На роботі очікуються перестановки.

"Хтось із них буде весь свій час віддавати менеджменту і просуванню по службі, хтось затіє ремонт будинку або в офісі. В цілому грудень цього року видасться вдалим, теплим, в колі близьких і рідних людей", - розповідає астролог.

Підприємці можуть розраховувати на хороший прибуток, особливо якщо мова йде про торгівлю, надання різного роду послуг. Ті, хто поки не зміг знайти хорошу роботу, можуть розраховувати на вигідні та грошові вакансії.

"Спробуйте перерозподілити внутрішні ресурси і повністю позбутися руйнівних факторів - і ви відразу знайдете сили і час на реалізацію своїх ідей", - радить фахівець.

У грудні, коли Венера ретроградна, не найкращий час, щоб займатися великими придбаннями.

В особистому житті можуть бути труднощі

Для сімейних Раків цей період може бути складним, і ви переглянете свої стосунки або зміните думку про свого партнера. Можна буде походити до сімейного психолога і провести роботу над помилками.

Багатьох Раків потягне на колишніх, або ж колишні почнуть дуже яскраво проявляти себе.

"Для тих, хто в активному пошуку, найкраще буде перемикнутися на інші проблеми: про будь-які серйозні стосунки в особистому житті думати поки рано. Планети вказують на безліч зовнішніх обставин і підводних течій. Краще відкласти ідею знайомств на наступний рік", - додала Аріна Артуровна.

Цього місяця варто увагу приділити своєму здоров'ю, домашнім тваринам, підлеглим і персоналу.

У здоров'ї можуть бути "гойдалки"

По здоров'ю будуть спостерігатися перепади хорошого і поганого самопочуття. Тому слушною порадою стане дотримання розпорядку дня, дозовані фізичні навантаження, гарне харчування.

Багато Раків на свята будуть завантажені роботою, тому не затівайте собі грандіозні плани і в усьому знайте міру.

ЛЕВ

Рік, що минає принесе в грудні 2021 Левам романтику і пригоди в особистих стосунках, багато хто закрутить відносини на роботі або подзвонить своїм колишнім.

Що вас чекає в кар'єрі і фінансах

"Астролог прогнозує, що в кінці року в забутті залишаться всі проблеми і сварки, на роботі очікується прибавка до зарплати, а колеги по бізнесу будуть демонструвати свою повагу", - говорить астролог.

У фінансовому сенсі грудень більш-менш стабільний, але це не означає, що Левам слід піддаватися на спокуси збільшити свої доходи сумнівними методами.

Ні в якому разі не потрібно брати кредити, оскільки в подальшому вам загрожує несплата за рахунками. Левам рекомендовано не тринькати свої заощадження, щоб не отримати в майбутньому році фінансову кризу.

Леви-підлеглі можуть часто їздити у відрядження - в їх компетенції налагодження нових ділових зв'язків по загальному бізнесу, пошук нових партнерів, створення передумов для нових угод.

В дорозі слід дотримуватися обережності, так як є великий ризик отримати проблему, пов'язану з документами. Якісь перестановки і звільнення настають на роботі.

У будь-якому випадку цей місяць принесе потужну позитивну енергетику - принаймні, саме про це говорять планетарні аспекти даного періоду.

"Все нове, що прийде в життя представників цього знака, лягає на благодатний ґрунт, тому потрібно активно освоювати нові горизонти, постійно виходячи із зони комфорту", - додала експерт.

Приділіть час сім'ї в грудні 2021

Для сімейних грудень - час виконання бажань і спілкування з дітьми. Ті, хто тільки планує обзавестися нащадком, може подумати про реалізацію своїх планів.

Обов'язково приділіть час своїм дітям, подбайте про їх подальше навчання і поцікавтеся їх планами на майбутнє, можливо хтось із дітей піднесе вам несподіваний сюрприз.

Здоров'я може підвести вас

В цей період потрібно як більше уважніше поставитися до здоров'я. Несподівана хвороба може наздогнати в найбільш невідповідний момент.

Лікарі радять не ігнорувати появу незрозумілих симптомів і відразу звертатися до лікаря. Це якраз той випадок, коли превентивні заходи виявляться найефективнішими і маловитратними.

Крім того, позитивний настрій допоможе обійти хвороби стороною, а депресивний стан - довести до занепаду сил і нездужань.

Новий рік добре провести з дітьми або на вечірці, організованих світських заходах і ресторанах.

ДІВА

На думку експерта, для Дів грудень видасться спокійним і розміреним. Багато з них постараються більше приділяти час сім'ї і близьким, компенсуючи недолік уваги протягом усього року. Це стане хорошим показником сімейного благополуччя.

Ділова сфера і фінанси

Що ж стосується ділової сфери, то якась ідея, яку вони намагалися втілити раніше в цілком конкретний комерційний проект, саме в цей період почне приносити помітний результат в грошовому еквіваленті.

Додаткові фінанси на даному етапі виявляться вельми до речі, ніж зростання професійного авторитету.

Турбуватися про матеріальне благополуччя сім'ї дів не доведеться - доходи будуть стабільними, можливий навіть невеликий виграш або успіх на біржі.

На особистому фронті можуть бути зміни

Вдалим періодом життя грудень стане для Дів, які ще не встигли обзавестися сім'єю.

У сім'ї може статися важлива подія, проявіть турботу про своїх батьків і родичів. А хтось дізнається про зародження нового життя.

Люди старшого покоління, що знаходяться в розлученні або вдівці зустрінуть того, хто може стати ідеальною парою.

Для сімейних не рекомендується заводити позашлюбні зв'язки, вони обов'язково спливуть назовні.

Позбавтеся від поспіху і відпустіть ситуацію

"Перша половина грудня вимагає максимальної обережності. Це якраз той час, коли не потрібно форсувати події, а пустити все на самоплив", - радить експерт.

В іншому випадку ситуація складеться не на користь Дів, що в підсумку призведе до проблем, вирішувати які потрібно буде протягом усього наступного року.

Крім того, багато Дів у середині грудня будуть відчувати сумніви і коливання при виборі цілей і методів їх досягнення.

Щоб уникнути помилок і при наявності сумнівів в правильності дій, кращим виходом буде звернутися за порадою до більш знаючих і компетентних людей. Наприклад, до своїх батьків або родичів, яких ви відвідаєте.

Здоров'я не підведе, але...

Здоров'я представників цього знака Зодіаку обіцяє бути стабільним.

Однак планети радять приділити увагу емоційного стану і загальному тонусу організму. Потрібно постаратися позбутися від негативу і викинути з голови похмурі думки, злість, гнів і досаду, а також відмовитися від шкідливих звичок.

Новорічні свята краще провести в колі сім'ї.

ТЕРЕЗИ

Під впливом Венери, в грудні Терези будуть приділяти велику кількість часу і уваги своїй зовнішності. Хтось піде на кардинальні зміни і пластичні операції. Багатьох з вас поглинуть турботи про будинок і сім'ю.

Планети говорять про потенціал для поліпшення побутових питань - можливо, на рівні зміни місця проживання або капітального ремонту. У цьому питанні Терезам слід покладатися на допомогу і підтримку найближчих людей.

Але в загальному, при правильному підході до організації робочого простору і плануванні, можна очікувати тільки ефективного результату і гармонійного взаєморозуміння.

Що буде з фінансами

За словами астролога, фінансові доходи будуть стабільними - без злетів і падінь. В якості додаткового джерела можна розглядати несподіваний виграш в лотерею або при участі в передноворічній акції.

Хорошу віддачу Терези отримають при рішенні зайнятися самоосвітою. Ті, хто любить хендмейд у всіх його проявах, повинні зайнятися цією справою, так як вона саме зараз може забезпечити великі дивіденди.

Друга декада грудня принесе Терезам багато нових ділових і дружніх контактів. У цей період вони відчують прилив сил і небувалу внутрішню енергетику, завдяки чому за дуже короткий термін зможуть зробити значний обсяг накопиченої роботи.

"При цьому виставляти себе на публічний огляд не варто, а ось друзі і близькі дійсно допоможуть розібратися в собі, у своєму світовідчутті", - радить Аріна Артуровна.

На особистому фронті все спокійно

Ближче до кінця місяця краще не приймати рішення про укладення шлюбу, так як через деякий час ви можете змінити свою думку.

Деяких Терезів чекають цікаві поїздки, знайомства і відрядження.

Здоров'я не підведе, але все ж будьте обережні

У плані здоров'я все буде стабільно. Єдине, на що слід звернути увагу - це нервова система. Потрібно максимально контролювати емоції, не піддаючись паніці і похмурим настроям.

Скористайтеся моментом і відпочиньте де-небудь за містом, лазні або СПА. Шлях до хорошого самопочуття - здоровий "пофігізм" і правильний спосіб життя.

Новорічні свята добре провести в поїздці, серед друзів або братів-сестер.

СКОРПІОН

Ділова сторона життя порадує

Грудень у Скорпіонів - період успіху в кар'єрному зростанні, можливість зарекомендувати себе як виконавчого і креативного працівника.

Тут можуть стати в нагоді всі ваші не задіяні бізнес-плани минулих років, над якими потрібно кардинально попрацювати, гармонізувавши їх в одну головну концепцію.

"У процесі використовуйте власні і напрацювання, не гребуючи допомогою своїх партнерів по бізнесу. Доходи представників цього знака Зодіаку в повній мірі мають відношення до того, наскільки вони зможуть розкрити і реалізувати свої наративи", - радить Аріна.

Можливо, деякі з вас вирішать відкрити власну справу і влитися у велике море бізнесу.

Фінанси можуть похитнутися, але...

Водночас фінансове становище Скорпіонів не дуже стабільне - але це тимчасово. Зараз вам як ніколи знадобляться заощадження, накопичені протягом усього року.

"Головне - пам'ятати про впровадження своїх ідей до кінця місяця, і тоді в майбутньому вас чекає надзвичайний підйом - як в плані кар'єрного зростання, так і у фінансових надходженнях", - вважає астролог.

Підбиваючи підсумки року, керівництво відзначить відповідальність і надійність, і обов'язково просуне вгору службовими сходами. Не варто довірятися незнайомим людям - особливо, якщо справа стосується бізнесу. У цей період все повинно бути максимально виважено, прораховано наперед і перевірено.

Особиста сфера буде успішною

На думку астролога, в особистому житті в грудні будуть спостерігатися серйозні зрушення.

Саме в цьому періоді вони будуть надзвичайно енергійні, і від цього - чарівні і привабливі для оточуючих. Встояти перед чарівністю Скорпіонів не зможе ніхто.

Будьте обережні за кермом і відпочивайте

Третя декада грудня року, що минає для Скорпіонів - період відпочинку і відновлення сил.

Акуратність потрібно проявити в дорозі, за кермом, перевірте свій автомобіль і не забудьте поміняти літню гуму на зимову.

СТРІЛЕЦЬ

За словами експерта, Стрільці в грудні покажуть свій креативний підхід у всьому і проявлять себе на повну котушку, адже сонячне затемнення буде у вашому знаку.

Вас чекає успіх у грудні

"Саме грудень буде для вас тим невеликим фундаментом, на якому втримається добробут майбутнього року. Оригінальність і винахідливість, часом на межі фолу, дозволить вам домогтися неймовірних успіхів - як в бізнесі, так і в домашніх справах", - впевнена астролог.

Розташування планет вказує на те, що Стрільці в грудні 2021 зможуть ініціювати важливий для них проект, який в найближчому майбутньому стане базовим джерелом доходів.

Будьте обережні з фінансами

Більш того, останній місяць року, що минає дає хороші передумови для отримання різних позик і кредитів. Але при цьому зірки застерігають від можливих ризиків - помилки можуть вельми дорого коштувати. Особливо важливо ставитися з граничною обережністю до кредитних сум. Все необхідно обов'язково перевіряти ще раз і не довіряти красивим обіцянкам.

Початок грудня - сприятливий період для людей бізнесу і підприємців. При оптимальному розкладі і певної економії інвестицій їх чекають цілком гідні прибутки і нові непогані угоди.

У передноворічні дні сімейних Стрільців порадують успіхи дітей. Тому є сенс витратити частину заощаджень на заохочувальні подарунки під ялинку. Можна також спланувати поїздку в гори або на теплі моря. Непогано було б вкласти фінанси в їх навчання - наприклад, іноземні мови.

З особистим життям все не так гладко

Ті, хто в пошуках відносин, можуть розраховувати на нові знайомства, але на хорошу перспективу їх розвитку в подальшому покладатися не варто.

Вже сталі пари, які відчувають проблеми з вірністю, повинні бути готові до того, що запал зрадників значно виросте. Але деякі Стрільці переведуть свої стосунки в більш серйозне русло.

Здоров'я не підведе, але поберегтися потрібно

Зі здоров'ям за великим рахунком ніяких проблем не намічається. Але потрібно бути обережним тим, хто намагається постійно мучити себе різними дієтами.

Тут дуже важлива міра, прийом вітамінів і посильні фізичні навантаження.

Відвідайте заняття йоги або сходіть в басейн - таким чином вам вдасться зняти нервову напругу.

КОЗЕРОГ

За словами астролога, завзятість і досягнення поставлених цілей за всяку ціну - це формат життя Козерогів протягом усього грудня 2021.

Фінансова сторона життя може постраждати

У цей час бізнес-партнери можуть запропонувати представникам знака взяти участь у справі, що передбачає фінансовий ризик. Приймаючи рішення підтримати ініціативу, Козероги повинні розуміти, що ризики можуть бути невиправдані.

"Ті, хто планує випробувати долю, повинні знати, що всі їхні дії найбільш продуктивними і ефективними будуть в першій декаді грудня, надалі великі успіхи будуть малоймовірні", - радить астролог.

Головне в цей період - не втрачати голову і не намагатися грати в казино або на біржі, а брати до уваги підказки своєї інтуїції і тверезий розрахунок.

Можливо, хтось із боржників поверне вам гроші. В цілому грудень несе в собі більше витрат і втрат, ніж прибутку.

У сім'ї і відносинах потрібно побоюватися зрад

Відносно сімейного життя Козероги повинні проявити максимальну обережність. Так як походи до колишніх можуть змінити весь ваш подальший рік життя. Приділіть час своїм рідним і дітям.

Постарайтеся згладжувати гострі кути, оскільки в даному періоді є великий ризик для розвитку внутрішньосімейних конфліктів.

Виходячи з астрологічної ситуації останнього місяця року, всі важливі розмови бажано перенести на осяжне майбутнє, а в грудні просто зберегти доброзичливу обстановку.

Здоров'я не підведе

За здоров'ям Козерогам потрібно стежити і всіляко виганяти нудьгу. Саме вона найчастіше є причиною проблем у цього знака.

Новорічні свята краще відзначати на самоті або далеко від усіх.

ВОДОЛІЙ

За словами астролога, в грудні Водоліїв чекає повна реалізація всіх ідей і складених заздалегідь планів.

Що приготувала вам ділова і фінансова сторона життя

"У когось можуть з'явитися впливові покровителі і спонсори, хтось знайде корисне знайомство, а у когось виникне необхідність домогтися розташування людей старших за віком або рангом", - говорить Аріна.

Головне - правильно скористатися наданим шансом. Не варто відмовляти в підтримці друзям і близькими - і в майбутньому році ваша моральна інвестиція буде повернута з відсотками.

Представники цього знака Зодіаку будуть відкриті для нових, актуальних знань, що дозволить їм стати більш ерудованими і посприяє зростанню особистого авторитету.

Будь-який значущий бізнес-проект буде виконуватися оперативно і з відчутним результатом. Перша декада грудня буде ознаменована у Водоліїв інноваціями, але при цьому вони повинні знати, що в останні дні місяця їх чекають рутинні справи.

Доходи цього місяця не обіцяють бути стабільними. Причина тут - в самих Водоліях, так як у них спостерігається проблема з вибором реалізації - збирати або витрачати.

Вас чекає багато нових знайомств

Ймовірно, що в середині грудня у представників цього знака з'явиться багато нових знайомств. Проте, розташування зірок вказує на те, що ці знайомства будуть ділового, а не романтичного характеру.

Що стосується особистого життя, то ніяких зрушень для серйозних знайомств у самотніх Водоліїв не передбачається, а у сімейних спостерігається повна гармонія і рівновага відносин.

Зі здоров'ям потрібно бути обережніше

У плані здоров'я Водоліям потрібно бути уважними і обережними. Найкраще дотримуватися правильного розпорядку дня, висипатися, не допускати зайвих перевантажень, а також гуляти на свіжому повітрі.

Крім того, в грудні потрібно бути уважним на вулиці, в транспорті.

Свята відзначайте зі своїми покровителями, колегами по клубу та інтересам або з друзями.

РИБИ

В кінці року багато представників знака Зодіаку будуть користуватися результатами свого минулого професійного завзяття.

Справи підуть "під гірку"

В середині місяця кар'єра Риб може різко піти вгору або вниз, а оптимальним стимулом в діяльності і творчості буде позитивна оцінка оточуючими їх роботи. У будь-якому випадку будуть зміни.

У матеріальному плані кінець року буде дуже вдалим. Деякі риби отримають вигідні пропозиції щодо призначення на престижні посади, деяким запропонують бізнес-співпрацю, іншим дістанеться непогана премія.

На особистому фронті вас також чекають успіхи

Нову любов ці знаки Зодіаку зможуть знайти в ділових поїздках або на просторах інтернету. Поставитися до неї слід уважно, оскільки навіть випадкове знайомство може вилитися в щось велике. Однак службові романи в цьому місяці Рибам заводити планети не рекомендують.

У другій декаді грудня у сімейних Риб можуть виникнути конфліктні ситуації з близькими людьми. Постарайтеся не акцентувати увагу на дрібних побутових проблемах, а більше приділяти часу спілкуванню зі своїми другими половинками і дітьми. Хтось дізнається про поповнення в своїй родині.

У плані здоров'я потрібно поберегтися

Здоров'я також вимагає уважного ставлення. Не варто "пресувати" організм надмірними навантаженнями - як фізичними, так і інтелектуальними.

Слід дотримуватися дієти, відрегулювати режими сну і відпочинку. Щоб уникнути виснаження організму і для підтримки його тонусу бажано побалувати його вітамінними комплексами.

Свята можна відзначити на офіційних заходах, де ви будете запрошені або з родичами вашого партнера.