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Гороскоп на квітень для Тельця: місяць буде наповнений таємничістю і любов'ю

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на квітень 2021 для знака Зодіаку Тільця обіцяє багато подій пов'язаних з особистим життям. Доведеться проявити обережність, оскільки можуть з'явитися люди з минулого. Проте в цілому місяць обіцяє бути радісним і з багатьма приємними змінами.

Гороскопом на квітень для Тельця поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Фахівець рекомендує читати прогноз по своєму Асценденту (висхідному знаку). Що чекає Тельців в середині весни – читайте у матеріалі нижче.

У квітні у Тельця з'являться можливості для підвищення доходів, внаслідок професійного зростання, спекулятивних дій в бізнесі або кар'єрного росту. Або ж буде фінансова допомога від батьків, допомога з боку, подарунки та можливість отримати вигоду від впливових людей або начальства. Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

А ось у сфері особистих стосунків можливі цікаві сюрпризи. Романтичні захоплення можуть бути таємними, участь у трикутниках, чи надумана любов, яка присутня лише у вашій голові.

Вірогідні любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви. Непередбачувані розв'язки любовних історій. Інформація, яку ви отримаєте в цьому місяці, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише вам.

"На перший план виступлять ваша інтуїція, підсвідомість і мрії, які допоможуть розібратися в заплутаних ситуаціях. Можливі таємні поїздки та контакти з незнайомими людьми", - розповіла астролог.

Вона попередила, що у квітні у Тельця можуть бути неприємності та негативні звістки. Вимушені переїзди, судові розгляди, несвобода вибору, хтось спробує підпорядкувати собі вашу волю, поставити вас перед якимось вибором, так само є вказівка на хворобу когось з родичів, залежність від інших людей і обмежені ініціативи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає Овнів у квітні 2021 року.

А також ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить у коханні в кінці березня.

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