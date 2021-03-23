Гороскоп на квітень для Тельця: місяць буде наповнений таємничістю і любов'ю

У квітні у Тельця з'являться можливості для підвищення доходів, внаслідок професійного зростання, спекулятивних дій в бізнесі або кар'єрного росту. Або ж буде фінансова допомога від батьків, допомога з боку, подарунки та можливість отримати вигоду від впливових людей або начальства. Особливо добре піде тіньовий бізнес, медицина, сфери, пов'язані з морем і водою, живністю, доходи від творчості.

А ось у сфері особистих стосунків можливі цікаві сюрпризи. Романтичні захоплення можуть бути таємними, участь у трикутниках, чи надумана любов, яка присутня лише у вашій голові.

Вірогідні любовні взаємини з минулого, особливо ті, в яких постраждали ви. Непередбачувані розв'язки любовних історій. Інформація, яку ви отримаєте в цьому місяці, може містити тонкі натяки або прихований сенс, зрозумілий лише вам.

"На перший план виступлять ваша інтуїція, підсвідомість і мрії, які допоможуть розібратися в заплутаних ситуаціях. Можливі таємні поїздки та контакти з незнайомими людьми", - розповіла астролог.

Вона попередила, що у квітні у Тельця можуть бути неприємності та негативні звістки. Вимушені переїзди, судові розгляди, несвобода вибору, хтось спробує підпорядкувати собі вашу волю, поставити вас перед якимось вибором, так само є вказівка на хворобу когось з родичів, залежність від інших людей і обмежені ініціативи.