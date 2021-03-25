Гороскоп на квітень для Раків: місяць принесе багато приємних несподіванок

У квітні у Раків настане сприятливий час для далеких подорожей, відпочинку далеко від дому, відокремленої роботи на природі, оздоровчих поїздок, лікування.

Так само вас чекає натхнення і творчий успіх, духовне зростання, можуть снитися віщі сновидіння, які підкажуть вам, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

"В плані особистих і партнерських відносин можуть бути труднощі. Уникайте конфліктів з начальством, партнерами по бізнесу, родичами, публічних скандалів. Ви можете емоційно гостро реагувати на ситуації, проявляти нетерпимість і бути схильні до розриву відносин, навпаки, проявіть витримку, терпіння і до кінця місяця вже відчуєте, як змінилася ситуація – знову прокинуться теплі почуття до близької людини, відносини зміцняться і вийдуть на новий рівень", - попередила астролог, і повідомила, що результат конфліктів може бути сумним - партнери, інвестори, клієнти або партнер по шлюбу розірве з вами всі домовленості та відносини

А ось фінансова сфера життя, навпаки, буде досить продуктивною та активною в цьому місяці. Ви зможете проявити своє вміння розгледіти вигоду в проєкті, людині, компанії, вміло розпорядитися кредитними коштами, швидко пустити в оборот інвестиції та отримати чималий прибуток, а також виграти грант під свій проєкт, знайти інвестора. Відмінний час для початку власного бізнесу.