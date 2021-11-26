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Глоба назвав знака Зодіаку-щасливчики, яких у грудні 2021 чекає "біла смуга"

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П'ятниця 26 листопада 2021 06:00
Глоба назвав знака Зодіаку-щасливчики, яких у грудні 2021 чекає "біла смуга" Фото: Гороскоп на грудень 2021 від Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на грудень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яких чекають зміни на краще. Ці метаморфози можуть бути настільки важливими і позитивними, що представники сузір'їв можуть навіть прийти до висновку, що у вас в житті почалася "біла смуга".

Про це пише Dailyhoro.

Телець

Астролог впевнений, що представників знака Зодіаку в грудні чекає багато цікавих подій, які можуть привести до кардинальних змін в житті.

Правильно сплановані справи можуть стати фундаментом для майбутнього успіху, підтвердивши прислів'я "один місяць цілий рік годує". Чим більше ви зробите зараз, тим успішніше стане для вас наступний рік, вважає Павло Глоба.

Зірки і планети поліпшать вашу пам'ять, підвищать уважність, а також вкажуть шлях до любовних перемог.

Стрілець

У грудні зірки і планети сприятимуть позитивним змінам у житті Стрільців.

При цьому важливо пам'ятати, що нічні світила будуть заохочувати надмірності, а не помірність. Це актуально в першу чергу для любовної сфери, яка зажадає від вас багато часу і уваги.

Завершіть цей рік, вирішивши старі завдання і справи, і в наступному вас чекає успіх.

Водолій

Астролог впевнений, що грудневі зірки і планети допоможуть вас зробити своє життя яскравішим і приємнішим.

Проаналізуйте свої недавні дії, щоб зрозуміти, чому вони опинилися в поточному положенні, зробіть правильні висновки і налаштуйтеся на успіх.

Павло Глоба рекомендує вам залишатися в гущі подій, щоб спілкуватися з новими людьми, бути на одній хвилі з оточуючими.

Раніше астрологи дали любовний прогноз по знакам Зодіаку на рік Чорного Водяного Тигра, який нас чекає у 2022 році.

Також Павло Глоба розповів, хто зі знаків Зодіаку може зіткнутися з важливими змінами в році Тигра.

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