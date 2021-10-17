Глоба назвав головних щасливчиків листопада 2021: кінець осені принесе вам зміни

Овен

Павло Глоба впевнений, що Овна в листопаді чекає успіх у всьому, за що б вони не взялися - в любові, фінансах, кар'єрі. При цьому настрій можуть зіпсувати проблеми зі здоров'ям, тому астролог радить вам поберегтися.

Лев

Леви стануть справжніми улюбленцями долі в листопаді, адже удача буде супроводжувати представників знака в будь-яких починаннях. Але Глоба попереджає вас - дотримуйтесь міри і уникайте сумнівних фінансових операцій, а також азартних ігор.

Діва

Астролог впевнений, що в листопаді 2021 року представники цього знака Зодіаку відчують приплив потужної романтичної енергії. Звичайно ж це сприятливо відіб'ється на особистому житті Дів. Самотні представники знака зможуть знайти свого обранця, а якщо ви в стосунках, вони тільки зміцняться.

Козеріг

Павло Глоба впевнений, що Козероги зможуть домогтися значних успіхів на терені кар'єри, в бізнесі і в будь-яких починаннях в діловій сфері. А ось в особистому житті повний штиль - ніяких серйозних змін чекати не слід.