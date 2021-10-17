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Глоба назвав головних щасливчиків листопада 2021: кінець осені принесе вам зміни

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Неділя 17 жовтня 2021 05:30
Глоба назвав головних щасливчиків листопада 2021: кінець осені принесе вам зміни Фото: Гороскоп на листопад 2021 від Павла Глоби (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яким в цьому місяці посміхнеться удача, і везіння. Астролог дав пораду цим щасливчикам, як домогтися максимуму в цьому місяці.

Про це пише Kleo.

Овен

Павло Глоба впевнений, що Овна в листопаді чекає успіх у всьому, за що б вони не взялися - в любові, фінансах, кар'єрі. При цьому настрій можуть зіпсувати проблеми зі здоров'ям, тому астролог радить вам поберегтися.

Лев

Леви стануть справжніми улюбленцями долі в листопаді, адже удача буде супроводжувати представників знака в будь-яких починаннях. Але Глоба попереджає вас - дотримуйтесь міри і уникайте сумнівних фінансових операцій, а також азартних ігор.

Діва

Астролог впевнений, що в листопаді 2021 року представники цього знака Зодіаку відчують приплив потужної романтичної енергії. Звичайно ж це сприятливо відіб'ється на особистому житті Дів. Самотні представники знака зможуть знайти свого обранця, а якщо ви в стосунках, вони тільки зміцняться.

Козеріг

Павло Глоба впевнений, що Козероги зможуть домогтися значних успіхів на терені кар'єри, в бізнесі і в будь-яких починаннях в діловій сфері. А ось в особистому житті повний штиль - ніяких серйозних змін чекати не слід.

Раніше астрологи склали гороскоп на 2022 рік для всіх жінок за знаком Зодіаку, розповівши, кому Рік Тигра принесе неймовірне везіння і зміни в любові, кар'єрі, грошах.

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