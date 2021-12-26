Глоба назвав головних щасливчиків кінця грудня 2021: не упустіть ваш шанс!

Овен

Вас чекає багато можливостей в останній тиждень грудня 2021. Приймайте рішення швидко, не зволікайте, щоб не упустити унікальний шанс.

Астролог радить в першу чергу довіряти розуму і логіці, а не голосу серця. При цьому не забувайте про романтику - приємний сюрприз може порадувати вашу кохану людину.

Телець

Павло Глоба вважає, що в кінці грудня начальство відзначить результати праці Тельців. Не виключено, що вас чекає заохочення у вигляді грошового бонусу.

Витратьте премію на те, щоб порадувати рідних і близьких, а ось від авантюрних пропозицій з боку краще відмовитися.

Рак

Початок останнього тижня грудня обіцяє бути особливо вдалим, але не слід пускати все на самоплив і розслаблятися.

Щоб отримати максимум результатів, зарядіться позитивною енергетикою, провівши новорічну ніч в компанії рідних і близьких, попередньо купивши їм подарунки.

Діва

Вас в кінці року чекає успіх в амурній сфері, а також творчості. Почнуться сприятливі зміни.

Астролог порадив особливу увагу звернути на здоров'я. Також рекомендується заздалегідь скласти план дій на вихідних разом зі своєю коханою людиною.